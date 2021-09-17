Бутерброди з печерицями і болгарським перцем
Інгредієнти:
- Шампіньйони
- Болгарський перець
- Кріп
- Твердий сир
- Батон
Спосіб приготування:
Дрібно нарізані шампіньйони тушкуємо на сковороді з болгарським перцем, нарізаним кубиками, і з кропом. Після того, як все обсмажиться, потрібно додати близько 30 мл. води і продовжити тушкувати. Сир натираємо на тертці.
Далі розкладаємо скибочки хліба на деко, застелений пергаментом. Кожен змащуємо начинкою і присипаємо сиром. Після цього запікаємо 3 хвилини при 180 градусах.
Бутерброди з куркою і беконом
Інгредієнти:
- Сирокопчений бекон
- Куряче філе
- Базилік
- Житній хліб
- Мариновані корнішони
- Червона цибуля
Спосіб приготування:
Нарізаємо сирокопчений бекон квадратиками і підсмажуємо на повільному вогні до хрусткого стану. Перекладаємо бекон в окремий посуд, а в цій сковороді обсмажуємо курячого філе (важливо нарізати його таким чином, щоб вийшли плоскі шматки). Філе обсмажуємо до готовності.
Листя базиліку промиваємо й обсушуємо, дрібно нарізаємо, а потім змішуємо з морською сіллю та розтираємо до кашиці (можна скористатися блендером). Додаємо трошки майонезу і перемішуємо.
Житній хліб, товщиною близько 1 см, підсушуємо на сковороді. Кожен шматочок змазуємо сумішшю з базиліку та майонезу. Викладаємо на соус філе курки, зверху порізані вздовж мариновані корнішони та нарізану півкільцями червону цибулю, а зверху посипаємо беконом.
Бутерброди з сьомгою і червоною ікрою
Інгредієнти:
- Сьомга
- Червона ікра
- Петрушка
- Батон
Спосіб приготування:
Промиваємо петрушку, обсушуємо та дрібно шаткуємо. Вирізаємо за допомогою склянки з білого батона шматочки. Далі, за бажанням, змащуємо боки батона вершковим маслом, а потім обкатуємо шматочок батона в петрушці.
Верхівку батона теж змащуємо маслом, зверху на половину скибочок батона викладаємо слабосолону сьомгу, а на іншу половину червону ікру.