Бутерброди – це один з найлегших і найшвидших видів сніданку. Звичайними бутербродами вже нікого не здивуєш, тож пропонуємо три смачних та нетипових рецепти.

Бутерброди з печерицями і болгарським перцем

Інгредієнти:

Шампіньйони

Болгарський перець

Кріп

Твердий сир

Батон

Спосіб приготування:

Дрібно нарізані шампіньйони тушкуємо на сковороді з болгарським перцем, нарізаним кубиками, і з кропом. Після того, як все обсмажиться, потрібно додати близько 30 мл. води і продовжити тушкувати. Сир натираємо на тертці.

Далі розкладаємо скибочки хліба на деко, застелений пергаментом. Кожен змащуємо начинкою і присипаємо сиром. Після цього запікаємо 3 хвилини при 180 градусах.

Бутерброди з куркою і беконом

Інгредієнти:

Сирокопчений бекон

Куряче філе

Базилік

Житній хліб

Мариновані корнішони

Червона цибуля

Спосіб приготування:

Нарізаємо сирокопчений бекон квадратиками і підсмажуємо на повільному вогні до хрусткого стану. Перекладаємо бекон в окремий посуд, а в цій сковороді обсмажуємо курячого філе (важливо нарізати його таким чином, щоб вийшли плоскі шматки). Філе обсмажуємо до готовності.

Листя базиліку промиваємо й обсушуємо, дрібно нарізаємо, а потім змішуємо з морською сіллю та розтираємо до кашиці (можна скористатися блендером). Додаємо трошки майонезу і перемішуємо.

Житній хліб, товщиною близько 1 см, підсушуємо на сковороді. Кожен шматочок змазуємо сумішшю з базиліку та майонезу. Викладаємо на соус філе курки, зверху порізані вздовж мариновані корнішони та нарізану півкільцями червону цибулю, а зверху посипаємо беконом.

Бутерброди з сьомгою і червоною ікрою

Інгредієнти:

Сьомга

Червона ікра

Петрушка

Батон

Спосіб приготування:

Промиваємо петрушку, обсушуємо та дрібно шаткуємо. Вирізаємо за допомогою склянки з білого батона шматочки. Далі, за бажанням, змащуємо боки батона вершковим маслом, а потім обкатуємо шматочок батона в петрушці.

Верхівку батона теж змащуємо маслом, зверху на половину скибочок батона викладаємо слабосолону сьомгу, а на іншу половину червону ікру.