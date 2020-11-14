Яблука — найдоступніший і позасезонний фрукт. Корисний, смачний і бюджетний. Неможливо встояти від того, щоб не заглянути на кухню, коли там печеться яблучний тарт Татен або шарлотка з корицею. Але яблука смачні не лише у випічці. Букви пропонують вам підбірку блюд, де яблука дуже смачно поєднуються з м'ясом і рибою, а також кашею, горіхами та курагою.

Яблука є джерелом вітамінів і мінералів. Вони багаті залізом і вітаміном С, стимулюють надходження життєвих сил, допомагають при стресах і втомі, підвищують рівень гемоглобіну, зміцнюють серцево-судинну систему і поліпшують роботу мозку. Також велика кількість клітковини в яблуках допомагає роботі кишківника.

Полента “Французькі тости” з яблуками

Інгредієнти

Полента (кукурудзяна крупа) 200 г

50 г цукрової пудри

1 апельсин, цедра

2 яблука

200 мл яблучного соку

½ ч.л меленої кориці

¼ ч.л змішаних спецій

½ столової ложки світло-коричневого цукру

1 столова ложка рослинної олії

100 г знежиреного грецького йогурту для сервірування

Приготуйте поленту. Для цього в каструлю з водою додайте ложку оливкової олії та всипте крупу, варіть кашу, періодично помішуючи, до повного загустіння. Додайте цукрову пудру і цедру апельсина.

Вилийте кашу на деко і розрівняйте тильною стороною ложки. Дайте охолонути. Потім покладіть в холодильник не менше ніж на 4 години або залиште на ніч, якщо можете.

Коли полента застигне, розріжте кожне яблуко на 8 часточок, видаливши серцевину. Перекладіть в невелику каструлю з яблучним соком, корицею, змішаними спеціями й коричневим цукром. Доведіть до кипіння і тушкуйте 4-5 хвилин, поки яблука не стануть м’якими, але збережуть форму.

Зніміть зі сковороди шумівкою, потім кип’ятіть соус на середньому вогні протягом 10-12 хвилин, поки він не загусне і не стане сиропом.

Тим часом поленту розріжте на 6 квадратів. Нагрійте велику сковороду з антипригарним покриттям. Додавайте скибочки поленти партіями і готуйте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Обсмажені тости з поленти намажте йогуртом, викладіть зверху яблука і полийте сиропом.

Тушкована свинина з яблуками та крес-салатом

Інгредієнти

1 столова ложка рослинної олії

2 цибулини

3 зубчики часнику

4 яблука Гренні Сміт

300 г свинини

1 столова ложка борошна

400 мл курячого бульйону

1 столова ложка гірчиці діжонської

75 г пакетик крес-салату,

800 г картоплі

Свинину порізати на шматочки, посолити, поперчити, натерти 2 зубчиками розчавленого часнику. Дати помаринуватися годину і приготувати в мультиварці.

Тим часом почистьте картоплю і приготуйте пюре.

Яблука наріжте часточками, видаливши серцевину.

Коли свинина вже буде готова і трохи охолоне, на великій сковороді розігрійте олію. Додайте цибулю і часник і готуйте 2 хвилини. Додайте яблука і готуйте, періодично перевертаючи, 2 хвилини до золотистого кольору.

Додайте свинину і присипте борошном. Акуратно перемішайте, перш ніж влити курячий бульйон і гірчицю. Доведіть до кипіння та акуратно варіть 15 хвилин. Добре перемішайте, накрийте кришкою і готуйте ще 15 хвилин. Додайте нарізаний крес-салат безпосередньо перед подачею на стіл.

Подавайте свинину і яблука з пюре і крес-салатом.

Курячий шніцель з яблучно-капустяним салатом

Інгредієнти

3 курячі грудки без шкіри та кісток

75 г борошна

2 яйця

400 мл соняшникової олії

75 г грецького йогурту

35 г нежирного майонезу

½ столової ложки яблучного оцту

150 г червоної капусти

1 морквина

3 стебла зеленої цибулі

1 яблуко

Підсмажте хліб до золотистого кольору. Розірвіть на шматки та подрібніть в кухонному комбайні до крихт, але не занадто дрібно. Перекладіть у велику миску і додайте петрушку і цедру ½ лимона.

Курячі грудки відбийте до ширини 2,5 см. Розріжте кожну на 2 частини.

Викладіть борошно на тарілку, в іншій мисці збийте яйця. Обваляйте одну курячу грудку в борошні, струшуючи надлишки, потім занурте її в яйце. Перекладіть в панірувальні сухарі й рівномірно покрийте, злегка натискаючи, щоб панірувальні сухарі прилипли. Помістіть курку на решітку і повторіть цю процедуру з рештою.

У велику сковороду з високими бортиками додайте олію. Нагрійте до 190 ° C. Додайте дві курячі грудки і обсмажуйте чотири хвилини до золотистого кольору з обох сторін, перевернувши кілька разів, щоб не підгоріли. Перекладіть приготований шніцель на тарілку, застелену паперовим рушником, і повторіть з рештою курячих грудок.

Тепер дрібно наріжте червону капусту, очистьте і натріть на тертці моркву і яблуко. Дрібно наріжте зелену цибулю.

Змішайте йогурт, майонез, оцет і 1 чайну ложку лимонного соку.

Капусту, моркву, зелену цибулю і яблуко викладіть у велику миску і додайте заправку, перемішуючи.

Подавайте до столу на тарілці по 2 шніцелі на дорослого і 1-му на дитину, разом з салатом.

Форель на сковороді з салатом з огірків, яблук і кропу

Інгредієнти

1 огірок,

1 столова ложка діжонської гірчиці

1 столова ложка свіжого нарізаного кропу (або 1 чайна ложка сушеного)

1 столова ложка яблучного оцту

2 столові ложки оливкової олії

1 великий авокадо

1 яблуко

1 цибуля-шалот, дрібно нарізана

1 столова ложка кокосового масла або вершкового масла

2 столові ложки каперсів

2 філе форелі

Огірок очистити, розрізати навпіл і нарізати часточками ½ см

Помістіть скибочки огірка в друшляк, присипте сіллю і дайте їм постояти 10-15 хвилин, щоб стекла зайва вода, поки ви готуєте інше блюдо.

Приготуйте заправку, змішавши гірчицю, кріп, оцет і оливкову олію з дрібкою солі. Авокадо очистьте розріжте навпіл і дістаньте кісточку. Наріжте авокадо і яблуко тонкими скибочками та додайте в заправку з цибулею шалот, добре перемішуючи.

Розігрійте олію або вершкове масло на сковороді на середньому вогні. Додайте каперси та перемішайте 30 секунд, потім перемістити їх до країв сковороди та киньте форель шкірою вниз. Посипте невеликою кількістю солі й готуйте 5 хвилин, поки шкіра не стане хрусткою, потім переверніть рибу і готуйте ще кілька хвилин, поки вона майже не приготується. Час приготування буде залежати від товщини філе, але зверніть увагу на золотисту шкірку, бронзовий верх і непрозору м’якоть по всій довжині.

Промийте огірок. Злийте воду та обсушіть кухонним папером, потім змішайте з салатом. Розділіть салат на дві тарілки та подавайте з рибою і каперсами.

Запечені яблука з ожиною

Інгредієнти

6 яблук

6 столових ложок нарізаної кураги

6 столових ложок подрібненого фундука

цедра 1 великого лимона

4 столові ложки цукру

3 столові ложки яблучного соку

225 г ожини

Для соусу:

100 г вершкового масла

175 г цукру

100 мл вершків

Розігрійте духовку до 200 ° C.

У яблуках виріжте серцевину або за допомогою невеликого гострого ножа зробіть гарний широкий отвір в середині кожного яблука. Викладіть яблука в неглибоку форму для запікання.

Змішайте курагу, горіхи, більшу частину цедри лимона і цукор. Залийте сумішшю кожне яблуко, а те, що залишилося, висипте у блюдо. Полийте яблучним соком і запікайте 20 хвилин.

Тим часом в маленькій сковороді доведіть інгредієнти соусу до кипіння. Перемішайте до однорідної маси, відставте.

Через 20 хвилин полийте яблука соусом і залийте ним блюдо. Посипте яблука ожиною і рештою цедри лимона. Випікайте ще 15-20 хвилин або до готовності.

Подавайте яблука із рештою соусу і курагою з горіхами.