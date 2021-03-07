Шоколадний десерт - найпростіший спосіб створити святковий настрій. І головне — це зовсім нескладно. #Букви зібрали кілька рецептів.

Брауні з лісовими ягодами

Складові

400 г гіркого шоколаду (бажано 60%), поламаного на шматочки

300 г масла

1/4 ст. лікеру “Крем де Касіс” (Французький чорносмородиновий лікер)

6 яєць

2 стакани цукру (можна і 1,5 стакани)

2 ст. борошна

1 пакет (10 г) розпушувача

350 г заморожених ягід

На водяній бані розтопити шоколад і масло. Дати трохи охолонути. Додати лікер і перемішати.

У міксері збити яйця з цукром (6 хв) на високій швидкості. Зменшити швидкість, додати шоколадну масу, збивати ще 1-2 хвилини.

Додати борошно і розпушувач. Збивати ще 1 хвилину.

Половину норми ягід акуратно вмішати в тісто. Вилити тісто у форму.

Решту ягід розкласти на тісто і притиснути злегка ложкою.

Поставити випікатися на 40 хвилин.

Готовому брауні дати охолонути 3 години, а потім порізати на тістечка.

Торт з какао і клементином

Складові

Для сиропу і прикраси

140 г цукрової пудри

3 клементина, нарізані кружальцями по 5 мм

6 гілочок розмарину

3 ст. л. цукрової пудри

Для тіста

300 мл соєвого молока

1 столова ложка лимонного соку

275 г борошна

5 столових ложок какао-порошку

2 ч. л. соди

150 г цукрової пудри

125 мл рослинного масла

Цедра 3 клементинів

Для крему

250 г цукрової пудри

200 мл аквафаба (злита рідина з консервованого нуту)

125 г рослинного масла кімнатної температури

125 безмолочного маргарину

1 чайна ложка ванільного екстракту

Покладіть цукрову пудру в каструлю з 140 мл води і обережно варіть на середньому вогні, поки цукор не розчиниться. Додайте скибочки клементина, розмарин і доведіть до кипіння, потім варіть 5 хвилин. Вимкніть вогонь, залиште клементин і розмарин в сиропі.

Змастіть маслом дві форми для випічки з дном 18 см. Змішайте соєве молоко і лимонний сік в мисці та дайте йому згорнутися. Просійте борошно, какао і соду у велику миску. Перемішайте цукор, потім зробіть поглиблення в центрі і влийте суміш соєвого молока, масла і цедри клементина. Збийте все разом до однорідної маси. Розділіть суміш на дві форми і запікайте 25-30 хвилин або поки вона не стане твердою на дотик. Після приготування вийміть з форм і залиште на решітці до повного охолодження.

Помістіть цукор і аквафабу в чашу міксера з насадкою для віничка. Збивайте разом протягом 5-10 хвилин або до утворення жорстких піків – почекайте. Додайте рослинне масло і маргарин та мішайте ще 10 хвилин, поки вони не стануть блискучими і однорідними. Додайте ванільний екстракт.

Витягніть гілочки розмарину з сиропу з клементином і струсіть надлишки. Умочіть гілочки в цукрову пудру, щоб вони покрилися кристалами. Злийте воду з клементинів і розкладіть їх на решітку.

Обережно розріжте кожен корж навпіл по горизонталі. Покладіть одну половину на велику тарілку або дошку для торта. Збризніть 2 столовими ложками сиропу клементина, потім промажте кремом. Повторіть те ж саме з іншими коржами. Нанесіть останні ¼ крему на верх і бічні сторони торта тонким шаром, щоб створити ефект “голого”.

Прикрасьте верх торта, помістивши скибочки клементина по краю у вигляді вінка разом з розмарином.

Шоколадно-вишневий чизкейк

Складові

Основа:

200 г бісквітного печива (розмолоти)

100 г гіркого шоколаду

100 г вершкового масла

Наповнювач:

750 г сирної 5% пасти

3 столові ложки кукурудзяного краxмала

3 великих яйця

3/4 ст. цукру

3/4 ст. вершків (200 мл)

1 ч. л. ванільної есенції

200 г гіркого шоколаду (розтопити)

100 г білого шоколаду (розтопити)

1 + 1/4 ст. вишні з компоту (дати стекти рідині)

Ганаш:

3/4 ст. вершків

120 г гіркого шоколаду

25 г вершкового масла

Розтопити шоколад з маслом і змішати з бісквітною крихтою.

Викласти в форму (26 см), притиснути і поставити в xолодильник на 10 хв.

Тим часом змішати всі продукти для наповнювача, крім шоколаду і вишні. Розділити масу на 2 частини. В одну покласти гіркий шоколад. Перемішати. Потім додати вишню і акуратно перемішати. Решту сирної суміші змішати з білим шоколадом і по ложці (щоб не перемішати) викласти суміш з гіркого шоколаду.

Нагріти дуxовку до 180 гр. Поставити торт в дуxовку на 5 хвилин, а потім знизити температуру до 150 градусів. Випікати 40 хвилин.

Після того як торт буде готовий (торт не осідає і тріщин зверxу немає), дати йому повністю застигнути і залити теплою помадкою.

Для помадки довести вершки майже до кипіння. Зняти з вогню, покласти шоколад і масло кімнатної температури, перемішати до повного розчинення шоколаду і масла.

Шоколадний тарт без випічки





Інгредієнти

175 г подрібненого печива

150 г несолоного масла

100 мл густих вершків

200 г чорного шоколаду, дрібно нарізаного

40 г очищених фісташок, нарізаних

У великій мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Тісто розкладіть у формі, сформувавши 2-3 см бортика.

Обережно нагрійте вершки й масло, що залишилося, на сковороді на слабкому вогні до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, помішуйте, поки він не розтане.

Дайте суміші охолонути 5 хвилин, потім вилийте в основу. Посипте фісташками й охолодіть 1-2 години до застигання.

Шоколадний пиріг з в’яленими фініками





Складові

160 г фініків (без кісточки) порізати

250 масла порізати на шматочки

1 + 3/4 ст. води

1 ст. цукру

1/3 ст. порошку какао

2 яйця

1 + 2/3 ст. борошна

1 чайна ложка питної соди

Вам знадобляться стакан (240 мл) і форма для випікання 20*30 (змастити маслом)

У каструлю покласти фініки, масло, какао, цукор. Налити воду. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Після цього варити 5 хвилин.

Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Додати по одному яйцю. Після кожного яйця добре перемішати. Додати борошно і соду. Перемішати, щоб не було грудочок.

Викласти тісто в форму і поставити в заздалегідь нагріту дуxовку.

Рецепти з Sainsbury’s magazine та buxgalter-sofi.livejournal.com