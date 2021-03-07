Брауні з лісовими ягодами
Складові
400 г гіркого шоколаду (бажано 60%), поламаного на шматочки
300 г масла
1/4 ст. лікеру “Крем де Касіс” (Французький чорносмородиновий лікер)
6 яєць
2 стакани цукру (можна і 1,5 стакани)
2 ст. борошна
1 пакет (10 г) розпушувача
350 г заморожених ягід
На водяній бані розтопити шоколад і масло. Дати трохи охолонути. Додати лікер і перемішати.
У міксері збити яйця з цукром (6 хв) на високій швидкості. Зменшити швидкість, додати шоколадну масу, збивати ще 1-2 хвилини.
Додати борошно і розпушувач. Збивати ще 1 хвилину.
Половину норми ягід акуратно вмішати в тісто. Вилити тісто у форму.
Решту ягід розкласти на тісто і притиснути злегка ложкою.
Поставити випікатися на 40 хвилин.
Готовому брауні дати охолонути 3 години, а потім порізати на тістечка.
Торт з какао і клементином
Складові
Для сиропу і прикраси
140 г цукрової пудри
3 клементина, нарізані кружальцями по 5 мм
6 гілочок розмарину
3 ст. л. цукрової пудри
Для тіста
300 мл соєвого молока
1 столова ложка лимонного соку
275 г борошна
5 столових ложок какао-порошку
2 ч. л. соди
150 г цукрової пудри
125 мл рослинного масла
Цедра 3 клементинів
Для крему
250 г цукрової пудри
200 мл аквафаба (злита рідина з консервованого нуту)
125 г рослинного масла кімнатної температури
125 безмолочного маргарину
1 чайна ложка ванільного екстракту
Покладіть цукрову пудру в каструлю з 140 мл води і обережно варіть на середньому вогні, поки цукор не розчиниться. Додайте скибочки клементина, розмарин і доведіть до кипіння, потім варіть 5 хвилин. Вимкніть вогонь, залиште клементин і розмарин в сиропі.
Змастіть маслом дві форми для випічки з дном 18 см. Змішайте соєве молоко і лимонний сік в мисці та дайте йому згорнутися. Просійте борошно, какао і соду у велику миску. Перемішайте цукор, потім зробіть поглиблення в центрі і влийте суміш соєвого молока, масла і цедри клементина. Збийте все разом до однорідної маси. Розділіть суміш на дві форми і запікайте 25-30 хвилин або поки вона не стане твердою на дотик. Після приготування вийміть з форм і залиште на решітці до повного охолодження.
Помістіть цукор і аквафабу в чашу міксера з насадкою для віничка. Збивайте разом протягом 5-10 хвилин або до утворення жорстких піків – почекайте. Додайте рослинне масло і маргарин та мішайте ще 10 хвилин, поки вони не стануть блискучими і однорідними. Додайте ванільний екстракт.
Витягніть гілочки розмарину з сиропу з клементином і струсіть надлишки. Умочіть гілочки в цукрову пудру, щоб вони покрилися кристалами. Злийте воду з клементинів і розкладіть їх на решітку.
Обережно розріжте кожен корж навпіл по горизонталі. Покладіть одну половину на велику тарілку або дошку для торта. Збризніть 2 столовими ложками сиропу клементина, потім промажте кремом. Повторіть те ж саме з іншими коржами. Нанесіть останні ¼ крему на верх і бічні сторони торта тонким шаром, щоб створити ефект “голого”.
Прикрасьте верх торта, помістивши скибочки клементина по краю у вигляді вінка разом з розмарином.
Шоколадно-вишневий чизкейк
Складові
Основа:
200 г бісквітного печива (розмолоти)
100 г гіркого шоколаду
100 г вершкового масла
Наповнювач:
750 г сирної 5% пасти
3 столові ложки кукурудзяного краxмала
3 великих яйця
3/4 ст. цукру
3/4 ст. вершків (200 мл)
1 ч. л. ванільної есенції
200 г гіркого шоколаду (розтопити)
100 г білого шоколаду (розтопити)
1 + 1/4 ст. вишні з компоту (дати стекти рідині)
Ганаш:
3/4 ст. вершків
120 г гіркого шоколаду
25 г вершкового масла
Розтопити шоколад з маслом і змішати з бісквітною крихтою.
Викласти в форму (26 см), притиснути і поставити в xолодильник на 10 хв.
Тим часом змішати всі продукти для наповнювача, крім шоколаду і вишні. Розділити масу на 2 частини. В одну покласти гіркий шоколад. Перемішати. Потім додати вишню і акуратно перемішати. Решту сирної суміші змішати з білим шоколадом і по ложці (щоб не перемішати) викласти суміш з гіркого шоколаду.
Нагріти дуxовку до 180 гр. Поставити торт в дуxовку на 5 хвилин, а потім знизити температуру до 150 градусів. Випікати 40 хвилин.
Після того як торт буде готовий (торт не осідає і тріщин зверxу немає), дати йому повністю застигнути і залити теплою помадкою.
Для помадки довести вершки майже до кипіння. Зняти з вогню, покласти шоколад і масло кімнатної температури, перемішати до повного розчинення шоколаду і масла.
Шоколадний тарт без випічки
Інгредієнти
175 г подрібненого печива
150 г несолоного масла
100 мл густих вершків
200 г чорного шоколаду, дрібно нарізаного
40 г очищених фісташок, нарізаних
У великій мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Тісто розкладіть у формі, сформувавши 2-3 см бортика.
Обережно нагрійте вершки й масло, що залишилося, на сковороді на слабкому вогні до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, помішуйте, поки він не розтане.
Дайте суміші охолонути 5 хвилин, потім вилийте в основу. Посипте фісташками й охолодіть 1-2 години до застигання.
Шоколадний пиріг з в’яленими фініками
Складові
160 г фініків (без кісточки) порізати
250 масла порізати на шматочки
1 + 3/4 ст. води
1 ст. цукру
1/3 ст. порошку какао
2 яйця
1 + 2/3 ст. борошна
1 чайна ложка питної соди
Вам знадобляться стакан (240 мл) і форма для випікання 20*30 (змастити маслом)
У каструлю покласти фініки, масло, какао, цукор. Налити воду. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Після цього варити 5 хвилин.
Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Додати по одному яйцю. Після кожного яйця добре перемішати. Додати борошно і соду. Перемішати, щоб не було грудочок.
Викласти тісто в форму і поставити в заздалегідь нагріту дуxовку.
Рецепти з Sainsbury’s magazine та buxgalter-sofi.livejournal.com