Літо - пора овочів та фруктів! Час, коли необхідно збагатити організм корисними вітамінами.Якщо обожнюєте овочі і набридли повсякденні страви, то обов‘язково приготуйте цей свіженький та легкий рецепт, який буде гарним доповненням до м‘яса чи риби або окремою стравою, наприклад, для вегетаріанців.

Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Інгредієнти

Болгарський перець 0,5 кг

Морква 0,5 кг

Цукіні 0,5 кг

Баклажани 0,5 кг

Порей 0,3 кг.

Часник 1 головка

Зелень (петрушка, кріп, рукола) 100 грамів.

Кунжут 1 столова ложка

Рослинна олія 3 столові ложки

Оцет бальзамічний 3-4 столові ложки

Цукор 3 столові ложки

Сіль 1 столова ложка

Соєвий соус 3 столові ложки

Приготування

Підготуйте овочі та зелень: вимийте і просушіть.

Овочі наріжте величенькими брусочками або кільцями.

Запечені мариновані овочі // 1 фото

Покладіть овочі на фольгу та збризніть олією, запечіть до готовності при 200 градусах в духовій печі або на грилі.

Тим часом приготуйте соус-маринад: для цього підсмажений кунжут, часник, зелень, сіль, цукор, олію, оцет збийте у блендері.

Теплі овочі полити соусом та залишити на 30 хв.

Порада

Для цієї страви можна брати будь-які овочі, а також гриби дуже гарно смакують під цим маринадом.

Зелень теж можна додавати будь-яку за вашим смаком.

Овочі можна готувати як в духовій шафі, на грилі, так і на природі на решітці, а маринад можна приготувати заздалегідь.

Якщо любите гостреньке, тоді до маринаду необхідно додати стручок червоного гострого перчику.

Готуйте з любов‘ю та смакуйте з гарним настроєм!