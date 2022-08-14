Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.
Інгредієнти
- Болгарський перець 0,5 кг
- Морква 0,5 кг
- Цукіні 0,5 кг
- Баклажани 0,5 кг
- Порей 0,3 кг.
- Часник 1 головка
- Зелень (петрушка, кріп, рукола) 100 грамів.
- Кунжут 1 столова ложка
- Рослинна олія 3 столові ложки
- Оцет бальзамічний 3-4 столові ложки
- Цукор 3 столові ложки
- Сіль 1 столова ложка
- Соєвий соус 3 столові ложки
Приготування
Підготуйте овочі та зелень: вимийте і просушіть.
Овочі наріжте величенькими брусочками або кільцями.
Запечені мариновані овочі // 1 фото
Покладіть овочі на фольгу та збризніть олією, запечіть до готовності при 200 градусах в духовій печі або на грилі.
Тим часом приготуйте соус-маринад: для цього підсмажений кунжут, часник, зелень, сіль, цукор, олію, оцет збийте у блендері.
Теплі овочі полити соусом та залишити на 30 хв.
Порада
Для цієї страви можна брати будь-які овочі, а також гриби дуже гарно смакують під цим маринадом.
Зелень теж можна додавати будь-яку за вашим смаком.
Овочі можна готувати як в духовій шафі, на грилі, так і на природі на решітці, а маринад можна приготувати заздалегідь.
Якщо любите гостреньке, тоді до маринаду необхідно додати стручок червоного гострого перчику.
Готуйте з любов‘ю та смакуйте з гарним настроєм!