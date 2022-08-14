Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Інгредієнти 

  • Болгарський перець 0,5 кг
  • Морква 0,5 кг
  • Цукіні 0,5 кг
  • Баклажани 0,5 кг
  • Порей 0,3 кг.            
  • Часник 1 головка
  • Зелень (петрушка, кріп, рукола) 100 грамів. 
  • Кунжут 1 столова ложка
  • Рослинна олія 3 столові ложки
  • Оцет бальзамічний 3-4 столові ложки
  • Цукор 3 столові ложки
  • Сіль 1 столова ложка  
  • Соєвий соус 3 столові ложки

Приготування

Підготуйте овочі та зелень: вимийте і просушіть. 

Овочі наріжте величенькими брусочками або кільцями.

  • Запечені мариновані овочі

Запечені мариновані овочі // 1 фото

Покладіть овочі на фольгу та збризніть олією, запечіть до готовності при 200 градусах в духовій печі або на грилі.

Тим часом приготуйте соус-маринад: для цього підсмажений кунжут, часник, зелень, сіль, цукор, олію, оцет збийте у блендері.

Теплі овочі полити соусом та залишити на 30 хв. 

Порада 

Для цієї страви можна брати будь-які овочі, а також гриби дуже гарно смакують під цим маринадом. 

Зелень теж можна додавати будь-яку за вашим смаком.

Овочі можна готувати як в духовій шафі, на грилі, так і на природі на решітці, а маринад можна приготувати заздалегідь. 

Якщо любите гостреньке, тоді до маринаду необхідно додати стручок червоного гострого перчику.

Готуйте з любов‘ю та смакуйте з гарним настроєм!