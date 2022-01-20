Колишній Папа Бенедикт XVI є фігуратном справ щодо чотирьох випадків сексуального насильства над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена.

Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.

У доповіді юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW), яка вела розслідування про звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми в архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга, йдеться про те, що Папа Римський Бенедикт XVI не зміг протидіяти чотирьом випадкам насильства в католицькій церкві в Мюнхені з 1977 по 1982 рік.

“Ці справи стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою”, — сказав адвокат фірми WSW Мартін Пуш, оголосивши звіт.

Cтверджується, що Бенедикт XVI знав про священика, звинуваченого у насильстві над хлопчиками, якого перевели до його єпархії, але продовжував працювати на посадах душпастирства.