Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.
У доповіді юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW), яка вела розслідування про звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми в архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга, йдеться про те, що Папа Римський Бенедикт XVI не зміг протидіяти чотирьом випадкам насильства в католицькій церкві в Мюнхені з 1977 по 1982 рік.
“Ці справи стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою”, — сказав адвокат фірми WSW Мартін Пуш, оголосивши звіт.
Cтверджується, що Бенедикт XVI знав про священика, звинуваченого у насильстві над хлопчиками, якого перевели до його єпархії, але продовжував працювати на посадах душпастирства.
У новому звіті, який вивчає райони Мюнхена та Фрайзінга, конкретно було виявлено щонайменше 497 жертв насильства з 1945 по 2019 рік.
У Ватикані висловлювали почуття сорому та жалю щодо насильства над неповнолітніми з боку священиків.
“Святий Престол висловлює свою підтримку всім жертвам і гарантує безпеку неповнолітнім”, — додали у Ватикані.
У доповіді критикувалися й інші церковні діячі, зокрема було встановлено, що нинішній архієпископ регіону кардинал Рейнхард Маркс бездіяв у двох випадках зловживань.
- Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск заснував міжнародний день дідусів і бабусь. Свято буде відзначатися в четверту неділю липня.
- Також, понад 500 гімнасток у США постраждали у дитинстві чи в підлітковому віці від сексуального насильства з боку колишнього лікаря збірної США з гімнастики Лоуренса Нассара – їм виплатять компенсацію в сумі 380 мільйонів доларів США.