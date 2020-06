Після розпаду групи The Beatles, що мала запаморочливий успіх, Маккартні почав сольну кар’єру та випустив безліч хітів, зокрема, з гуртом Wings та покійної дружиною Ліндою.

#Букви згадують кращі хіти музиканта, написані після розпаду The Beatles.

Another Day

Сингл Another Day був записаний Маккартні в той же час, що і другий студійний альбом Ram, випущений в 1971 році.

Пісня не потрапила в альбом, але стала всесвітнім хітом, посіла друге місце в хіт-параді Великобританії і п’яте — в США.

Uncle Albert/Admiral Halsey

Сингл Uncle Albert/Admiral Halsey, як і Another Day, не потрапив в альбом виконавця, але зайняв перше місце в хіт-параді США та за підсумками 1971 року удостоївся премії Grammy в номінації “Найкраще вокальне виконання”.

Band on the Run

Band on the Run — пісня з однойменного альбому у виконанні групи Wings, написана Полом Маккартні і його дружиною Ліндою Маккартні. Вона вийшла в 1974 році та очолила чарти США, Канади та Нової Зеландії. У Великобританії сингл досяг третього місця хіт-параді.

Альбом Band on the Run був названий журналом Rolling Stone “альбомом року”, випередивши в списку восьмий альбом Pink Floyd — The Dark Side of the Moon.

Listen to What the Man Said

Сингл Listen to What the Man Said вийшов в травні 1975 та передував випуску четвертого студійного альбому групи Wings — Venus and Mars. Пісня очолила американські хіт-паради та добралася до 6 місця в хіт-параді Великобританії.

Spies Like Us

Випущений в 1985 році сингл Маккартні Spies Like Us піднявся до сьомої позиції в чартах США та став сотим ювілейним хітом музиканта в списках “Біллборда” (з них 65 — у складі The Beatles).

Jet

Jet — пісня Пола Маккартні та Wings з їх третього студійного альбому Band on the Run (1973). Це був перший британський і американський сингл, випущений з альбому.

Пісня досягла свого піку під номером 7 в британському та американському чартах, була випущена в численних збірниках і з тих пір стала одним з найвідоміших треків групи.

Сингл названий на честь чорного лабрадора Маккартні на ім’я Джет.

Live and Let Die

Live and Let Die — головна пісня фільму про Джеймса Бонда 1973 року, виконана Полом Маккартні та Wings. У 1974 році сингл був номінований на “Оскар” в категорії “Найкраща пісня”.

My Love

My Love — одна з багатьох любовних балад, які Маккартні написав для своєї дружини Лінди. Трек з’явився в альбомі Пола Маккартні та Wings — Red Rose Speedway (1973).

Nineteen Hundred and Eighty Five’

Nineteen Hundred and Eighty Five (“1985”) — кульмінаційний трек альбому Пола Маккартні та Wings — Band on the Run. У 2016 році ремікс на пісню був номінований на премію Grammy.

Say Say Say

Say Say Say — пісня яку Пол Маккартні виконав в дуеті з поп-королем Майклом Джексоном. Це перший сингл з альбому Pipes of Peace, що вийшов в жовтні 1983 року. Трек очолював чарти в США та багатьох інших країнах.