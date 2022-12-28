Американський музичний журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. У топ-10 потрапили Бейонсе, Тейлор Свіфт та Гаррі Стайлс.

Відповідний рейтинг опублікувало видання Rolling Stone.

Отже, в списку 10 найкращих пісень за 2022 рік опинилися наступні виконавці:

Bad Bunny, “Titi Me Preguntо”

Перше місце посів трек Titi Me Pregunto виконавця Bad Bunny. Цей артист також очолив рейтинг найпопулярніших виконавців 2022 року у Spotify.

Beyonce – Cuff It

На другому місці співачка Бейонсе з піснею “Cuff It”. Прослуховуючи цю пісню, у вас буде відчуття, ніби ви перебуваєте на дискотеці в космосі.

Steve Lacy – Bad Habit

На тертому місці Стів Лейсі, у цій пісні він співає про розлуку і жагу возз’єднатися зі своєю другою половинкою.

Taylor Swift – Karma

На четвертому місці співачка Тейлор Свіфт з ліричним хітом “Karma”.

Rosalia – Despecha

Quavo and Takeoff – Hotel Lobby

Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out

Beyonce – Break My Soul

Harry Styles – As It Was

Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks