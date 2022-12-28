Відповідний рейтинг опублікувало видання Rolling Stone.
Отже, в списку 10 найкращих пісень за 2022 рік опинилися наступні виконавці:
Bad Bunny, “Titi Me Preguntо”
Перше місце посів трек Titi Me Pregunto виконавця Bad Bunny. Цей артист також очолив рейтинг найпопулярніших виконавців 2022 року у Spotify.
Beyonce – Cuff It
На другому місці співачка Бейонсе з піснею “Cuff It”. Прослуховуючи цю пісню, у вас буде відчуття, ніби ви перебуваєте на дискотеці в космосі.
Steve Lacy – Bad Habit
На тертому місці Стів Лейсі, у цій пісні він співає про розлуку і жагу возз’єднатися зі своєю другою половинкою.
Taylor Swift – Karma
На четвертому місці співачка Тейлор Свіфт з ліричним хітом “Karma”.
Rosalia – Despecha
Quavo and Takeoff – Hotel Lobby
Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out
Beyonce – Break My Soul
Harry Styles – As It Was
Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks
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