Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подякували своїм прихильникам за привітання з нагоди 10-ї річниці їхнього шлюбу та поділилися зворушливим сімейним відео.

Відео з’явилося в Instagram королівської сім’ї.

У чуттєвому ролику з’явилося не тільки королівське подружжя, а і їхні діти – принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

Сім’я прогулялася узбережжям, пустувала у саду та влаштувала пікнік. Відео сповнене обіймів, сміху та любові.

“Дякуємо усім за теплі повідомлення з нагоди нашої річниці весілля. Ми надзвичайно вдячні за 10 років підтримки, які ми отримали у своєму житті як сім’я”, – написали Вільям та Кетрін.

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Нагадаємо, що сьогодні герцог і герцогиня Кембридзькі святкують свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій у неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Раніше герцог і герцогиня Кембридзькі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали сімейну ферму на північному сході Англії.