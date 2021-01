Видання The Verge зібрало 11 кращих нових науково-фантастичних книг, випущених в 2020 році.

“Місто, яким ми стали” (The City We Became)

Це міський фантастичний роман 2020 року Нори К. Джемісін.

Н.К. Джемісін найбільш відома своєю приголомшливою трилогією “Розбита Земля” (яку теж варто додати до свого списку для читання). “Місто, яким ми стали” – спін-офф більш раннього оповідання Джемісін в масштабі роману – переосмислює Нью-Йорк як живу істоту, що дихає, уособлену різноманітною групою людей з п’яти районів, які борються за порятунок міста від лиха.

“Гарроу дев’ята” (Harrow the Ninth)

Науковий фантастичний роман 2020 року новозеландської письменниці Тамсин Мюїр. Це друга книжка в трилогії Мюїр “Замкнена могила”, якій передувала “Гедеон Дев’ята”.

Якщо ви не читали “Гедеон Дев’яту” – прочитайте її спершу. “Гарроу Дев’ята” починається з того місця, де закінчилася перша книга. Це – космічне детективне фентезі з оригінальним світом і сюжетом. Роман став однією з найгучніших фантастичних новинок останніх років і увійшов до топ-100 Амазону серед усіх жанрів.

“Кінець Аксіоми” (Axiom’s End)

Науково-фантастичний та дебютний роман Ліндсі Елліс, що оповідає про події першого контакту з інопланетянином в альтернативній версії 2007 року, вловлюючи як політичний, так і культурний колорит того проміжку часу, досліджуючи, що насправді означає бути людиною – або інопланетянином.

“З певної точки зору: Імперія завдає удару у відповідь” (FROM A CERTAIN POINT OF VIEW: THE EMPIRE STRIKES BACK)

Книга містить 40 оповідань від 40 авторів.

“Абсолютно чудова річ” (A Beautifully Foolish Endeavor)

Роман Хенка Гріна, який був опублікований 7 липня 2020 року.

Це сіквел попередньої книги автора. Тому безсумнівно, слід спочатку прочитати першу частину.

Ейпріл Мей підробляє дизайнером, щоб оплатити навчання в художній школі Нью-Йорка. Одного разу вночі, повертаючись додому, вона натикається на величезну дивну статую, схожу на робота в самурайських обладунках.

У новій книзі розповідається про славу, яка приходить до дівчини в соцмережах.

“Спати в морі зірок” (To Sleep in a Sea of ​​Stars)

Це науково-фантастична книга, написана Крістофером Паоліні.

У романі йдеться про фантастичні відкриття на чужоземній планеті, які змінять історію. Книга на 900 сторінок.

“Прихована дівчина та інші історії” (The Hidden Girl and Other Stories)

Автор збірки оповідань Кен Лю. У книзі зібрано 17 історій, в яких штучний інтелект, класична міфологія і багато іншого розглядаються в новому світлі.

Subcutanean

Subcutanean – книга, написана Аароном А. Рідом, розповідає історію двох друзів зі складними стосунками, затягнутими у лабіринт паралельних реальностей. Текст був написаний з сотнями варіацій, починаючи від крихітних деталей і закінчуючи цілими послідовностями, які присутні в одних версіях, але відсутні в інших. Кожен екземпляр містить унікальне оповідання історії: немає двох абсолютно однакових.

“Мережевий ефект”, (Network Effect)

Авторка книги Марта Веллс.

Робот-вбивця – машина для вбивств зі штучним інтелектом зі свідомістю – є одним з кращих науково-фантастичних героїв останнім часом. Робот-вбивця вже був зіркою новели Веллс “Щоденники вбивць”, але Network Effect дає справжній повнометражний роман про цинічного робота.

Добре ще те, що це автономна версія, тому якщо ви не читали перших новел, то без сумнівів можете братися за цю книгу.

“Балада про співочих птахів та змій” (The Ballad Of Songbirds And Snakes)

Книга-приквел трилогії “Голодні ігри” американської письменниці Сюзанни Коллінз.

Основна дія розгортається за шістдесят чотири роки до подій “Голодних ігор”. Роман розповідає історію підлітка Кориолана Сноу, майбутнього президента Панема, якому дісталося менторство дівчини-трибут з Дистрикта-12 на X Голодних іграх.

Shorefall, автор Роберт Джексон Беннетт

З технічної точки зору Shorefall – це фантазійний роман, дії якого розгортаються в чарівному світі, заснованому більше на комп’ютерному кодуванні та штучному інтелекті. Це майже кіберпанк-жанр.

Практично всі в місті Теванне є своєрідний запрограмований штучний інтелект.

Почніть з Foundryside, першої книги в серії, перш ніж взятися за Shorefall.