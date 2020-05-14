Про це співачка повідомила в Instagram.
За словами Джей Ло, вона дуже пишається 12-річною Еммою.
“Я так пишаюся Еммі, оскільки вона поділилася своїми щоденними молитвами в своїй першій книзі” Господи, допоможи “. Ця книга підкаже сім’ям шлях до спокою і мощі, що таяться в вірі”, – розповіла співачка.
“Купити видання можна буде з 29 вересня, а поки що можна оформити попереднє замовлення”, – додала Лопес.
Книга Емми Муньіс буде доступна англійською та іспанською мовами. За друк взялося видавництво Penguin Random House.
Емма і її брат-близнюк Макс народилися в шлюбі Дженніфер Лопес зі співаком Марком Ентоні.
- Співачка Дженніфер Лопес та модель Кендалл Дженнер знялися для кампанії нової колекції всесвітньо відомого бренду Versace.