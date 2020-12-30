Революційні консолі PlayStation 5 вже стали лідерами продажів у всьому світі. Модні ігрові гаджети можна купити не лише в оригінальному дизайні, а й в золотому оформленні.

#Букви розповідають, як виглядає найдорожча у світі PlayStation 5.

Ексклюзивна ювелірна майстерня Caviar вирішила потішити своїх багатих клієнтів та розробила унікальну та найдорожчу у світі PlayStation 5 – Golden Rock. Для її виготовлення ювелірам знадобилося близько 20 кг золота.

“Корпус ексклюзивного гаджета виконаний в оригінальній ювелірній техніці, завдяки якій зовнішні обриси нагадують кристалічну породу, що додає об’єму і фактурності моделі. Натхненням для дизайнерів стала унікальна геометрія золотої руди та витончені обриси цієї гірської породи”, – розповіли у Caviar.

Джойстики цієї моделі створені із золота та крокодилової шкіри. Однак поки компанія не називає ціну цього набору.

Але й це ще не все. Британська компанія Truly Exquisite вирішила також заробити на шаленому інтересі до PlayStation 5. Так, спеціалісти компанії розробили три ексклюзивні дизайни консолі.

Клієнти можуть замовити PS5 у золоті (24 карати), рожевому золоті (18 каратів) та платині (24 карати). Контролер і навушники також будуть виконані із цих дорогоцінних матеріалів.

Компанія попередила, що це лімітована колекція. На відміну від Caviar, Truly Exquisite не стала приховувати ціни на свої лімітовані вироби.

24K Gold PS5 – £7,999.00 ($10 889)

18K Rose Gold PS5 – £8,099.00 ($11025)

Platinum PS5 – £8,199.00 ($11161)

Джойстики можна купувати окремо. Їхня ціна – £699 ($950). Навушники представлені в різних варіаціях та доступні за ціною £579 ($890).