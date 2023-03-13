До 20-ї річниці оригінального аніме про Наруто, серіал, прем'єра якого відбулася у жовтні 2002 року, отримає чотири нові епізоди.

Про це інформує Hypebeast.

Зазначено, що на офіційному сайті “Наруто” з’явилася заява, що вибрані епізоди серіалу будуть транслюватися в Японії починаючи з липня, а нові – з’являться у вересні.

Як повідомляється, ще в жовтні анімаційна студія Studio Pierrot поділилася відео “Road of Naruto”, 10-хвилинною ретроспективою, що показує ключові моменти 20 років аніме про Наруто разом із новими кадрами.

Крім того, також було оголошено, що “Частина I” поточного аніме “Boruto: Naruto Next Generations” завершиться серією 293, 26 березня. Це, своєю чергою, підтверджує, що “Частину II” вже затверджено до виробництва.