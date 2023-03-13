Про це інформує Hypebeast.
На офіційному сайті “Наруто” з’явилася заява, що вибрані епізоди серіалу будуть транслюватися в Японії з липня, а нові – з’являться у вересні.
Як повідомляється, ще в жовтні анімаційна студія Studio Pierrot поділилася відео “Road of Naruto”, 10-хвилинною ретроспективою, що показує ключові моменти за 20 років аніме про Наруто разом із новими кадрами.
22年10月3日、アニメ『NARUTO』は
放送開始から20周年を迎えました！㊗️
それを記念して
壮大な物語の歴史を振り返る、描き下ろしの
【20周年記念 連作ビジュアル】を公開！
この1年、皆さん一緒に盛り上がりましょう🔥https://t.co/ZJCHQfZUyN#NARUTO20th pic.twitter.com/vC5W96tR58
— アニメ BORUTO-ボルト-【公式】 (@NARUTOtoBORUTO) October 3, 2022
Крім того, також оголошено, що “Частина I” поточного аніме “Boruto: Naruto Next Generations” завершиться 26 березня серією 293. Це, своєю чергою, підтверджує, що “Частину II” вже затверджено до виробництва.
- Японська анімаційна студія Ghibli, яку заснував режисер та сценарист Хаяо Міядзакі, показала фотографії та відео майбутнього парку розваг. Очікується, що тематичне місце, населене героями митця, відкриється у листопаді 2022 року.