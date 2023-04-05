29 років тому - 5 квітня 1994 року - з рушниці застрелився фронтмен гурту "Nirvana" Курт Кобейн. На той час музиканту було 27 років.

Про це повідомляють #Букви.

5 квітня 1994 року не стало музиканта Курта Кобейна.

Тіло Кобейна було знайдено через три дні – 8 квітня 1994 року. Цього дня у дім музиканта прийшов електрик Гері Сміт, аби встановити сигналізацію.

Електрик довго стукав у двері дому Кобейна, адже були всі ознаки того, що хазяїн є вдома. Однак дверей ніхто не відкривав. Тоді Сміт почав стукати у вікна помешкання, поки в одному із них не побачив нерухоме тіло музиканта.

Експерти встановили, що смерть Курта Кобейна настала 5 квітня. Офіційна версія – самогубство.

Музиканту часто приписували депресію та схильність до суїциду. Часто ці проблеми пов’язували зі зловживанням наркотиків та алкоголю.

Зокрема 18 березня 1994 року дружина музиканта Кортні Лав викликала поліціянтів заявивши, що її чоловік закрився у кімнаті з рушницею та погрожує вбити себе. Однак коли правоохоронці прибули за викликом, Кобейн заявив, що не збирався вбивати себе, а просто хотів побути наодинці після сварки з дружиною.

Тоді Контрі Лав відмовилась від своїх попередніх слів, та попри це поліція конфіскувала зброю та таблетки невідомого походження з дому музиканта.

Вже 30 березня Курта Кобейна помістили у клініку в Лос-Анджелесі, де він повинен був лікувати від наркотичної залежності. На лікування Кобейн погодився з великим скандалом, та все одно згодом втік з клініки.

Він купив квиток до Сіетла і за словами свідків, його бачили за декілька днів до смерті у різних локаціях міста.

Вже 8 квітня тіло музиканта знайшли у його домі. Поруч з ним була рушниця та передсмертна записка. У ній мовилось, що він давно не отримує задоволення від музики та відчуває провину перед своїми фанатами та близькими. Також згідно з даними, у крові музиканта була значна кількість героїну.

Водночас чимало фанатів досі не вірять у те, що Курт Кобейн вчинив самогубство та наполягають, що музиканта вбили.

ДОВІДКА: Курт Дональд Кобейн (20 лютого 1967 — 5 квітня 1994) — американський співак, автор пісень і музикант, найбільш відомий як гітарист, основний автор пісень і фронтмен рок-гурту “Nirvana”.

Завдяки написанню композицій Кобейна, що підживлювався гнітом, і антиістеблішменту, композиції Кобейна розширювали тематичні конвенції мейнстрімової рок-музики. Його часто проголошували представником покоління X, і він вважається одним із найвпливовіших музикантів в історії альтернативного року.