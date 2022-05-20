За даними західних ЗМІ барбадоська співачка Ріанна та її коханий репер A$AP Rocky вперше стали батьками.

Про це повідомляють #Букви.

Варто зауважити, що в офіційних Instagram-акаунтах знаменитостей поки немає жодної інформації щодо народження первістка.

Однак інтернет-журнал TMZ, з посиланням на джерело, наближене до співачки, повідомив, що Ріанна народила первістка ще 13 травня у Лос-Анджелесі.

Ім’я малюка батьки наразі не розголошують.

Про те, що Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками стало відомо у січні, коли співачка ефективно продемонструвала чималий живіт під час прогулянки у Нью-Йорку.

До цього часу знаменитість вдало приховувала свою вагітність.