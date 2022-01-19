Зірка "Ганнібал: Сходження", французький актор Гаспар Ульєль загинув сьогодні в результаті нещасного випадку. Його смерть уже підтвердили рідні та агент.

Про це інформує французьке видання Le Monde.

Відомо, що 18 січня близько 16:00 Ульєля гелікоптером доправили у лікарню з гірськолижного курорту Ла-Роз’єр у Савойї, що на півдні Франції. Як повідомили представники курорту, Гаспар Ульєль отримав травми після зіткнення з іншим лижником.

Після зіткнення стан актора вже розцінювали як критичний, а на наступний день Гаспар Ульєль помер у лікарні Гренобля.

Гаспар Ульєль запам’ятається поціновувачам кіно за фільмами “Ганнібал: Сходження”, “Сен-Лоран. Стиль – це я”, “Це всього лиш кінець світу”, “Довгі заручини” та іншими.

Окрім цього, Ульєль зіграв у супергеройському серіалі “Місячний лицар” від Marvel. Прем’єра серіалу запланована вже на 2022 рік.