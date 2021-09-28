44% жителів штату Техас готові підтримати кандидатуру голлівудського актора Метью Макконахі на виборах губернатора, які мають відбутися у 2022 році.

Цей факт прокоментував потенційний кандидат на губернаторський пост від Демократичної партії Бето О’Рурк. Про це він сказав в подкасті New York Times “Sway”.

О’Рурк сказав, що опитування, в якому Макконахі перемагає на виборах губернатора, його не здивували.

“Якщо ми говоримо про Макконахі, то він дійсно дуже популярна фігура, чиї політичні погляди досі не зафіксовано… Приміром, мені невідомо, за кого він голосував на найбільш важливих виборах в країні, починаючи з 1864 року”, – сказав політик, маючи на увазі те, що голосування актора могло б продемонструвати його відданість ідеалам Демократичної чи Республіканської партії.

Також О’Рурк додав, що ті, хто заявив про підтримку актора на виборах, навіть не уявляють, які політичні та ідеологічні цінності він пропагує.

Йдеться про опитування The Dallas Morning News та Університету штату Техас. 37% респондентів заявили, що готові проголосувати за демократа О’Рурка, 5% – за республіканця Грега Ебботта, а Макконахі готові підтримати 44%.

У березні 2021 року голлівудський актор Меттью Макконахі вперше заявив, що в майбутньому хотів би балотуватися на пост губернатора штату Техас.

“Я обмірковую це рішення. Це факт. Політика – шляхетна річ, але далі я поки не просунувся”, – сказав актор.

Він зазначив, що вже не раз був свідком аномальних морозів і штормів у Техасі, коли у людей замерзав водогін і доводилося гріти воду. Актор сказав, що в штаті є чимало проблем, які необхідно розв’язати.

Тиждень тому Макконахі повідомив, що серйозно замислився про балотування на пост губернатора. Актор підтвердив, що протягом довгого часу думає про власні політичні перспективи та можливості.

“Я думаю про це… Хоча я більше схожий на поета-філософа, ніж на державного діяча… Але в душі я точно рішучий, як політик”, – сказав він.

За його словами, він наразі не знає — який з нього політик, в якій сфері краще впорається тощо.

Якщо Макконахі балотуватиметься на губернаторський пост, то, найімовірніше, проти демократа Бето О’Рурка та нинішнього очільника штату Грега Ебботта.