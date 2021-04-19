За актора Меттью МакКонахі проголосували б 45% техасців, якби він балотувався в губернатори.

Про це повідомляє видання TMZ.

Шанси Метью МакКонахі на перемогу на посаді губернатора Техасу виглядають солідно – принаймні, на основі випадкової вибірки з 1126 зареєстрованих виборців, які сказали, що проголосують за нього.

Опитування було проведено газетою The Dallas Morning News і Техаським університетом Тайлера, в результаті МакКонахі набрав 45% голосів опитаних.

Результати досить неймовірні. Особливо якщо врахувати, що Метью МакКонахі відкрито розмірковував про можливість участі у виборах, і навіть недавно заявив, що “це буде залежати від підтримки людей”.

Голлівудський актор Меттью МакКонахі відомий за фільмами “Лінкольн для адвоката”, “Інтерстеллар”, “Джентльмени” та інші.