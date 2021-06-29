Перша леді США Джилл Байден розповіла п'ять маловідомих фактів про себе та знялася для обкладинки глянцевого журналу Vogue.

Про це повідомляє Vogue.

По-перше, Джо Байден п’ять разів пропонував заміж Джилл до того, як вона погодилася.

“Я мала бути на 100% впевнена, що коли ми з Джо одружимось, це буде назавжди – заради Бо та Хантера”, – розповіла вона.

По-друге, Джилл любить бігати. Вона регулярно бігає з початку 90-х років. Зокрема, вона брала участь у марафоні морської піхоти у 1998 році. Джилл зуміла пробігти дистанцію марафону за 4,5 години.

По-третє, Джилл має чудове почуття гумору. 1 квітня, в день жартів, Байден перевдягнулася в стюардесу в літаку, який прямував з Каліфорнії до Вашингтона. В костюмі з іменем “Жасмін” вона роздавала морозиво пасажирам.

По-четверте, Джилл пише дитячі книги. Джилл написала книгу “Джої: історія Джо Байдена”. Книгу опублікували в червні 2020 року. Там розповідається про те, як нинішній американський лідер пройшов шлях від старшої дитини в родині до одного з наймолодших обраних сенаторів штату Пенсильванія.

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По-п’яте, Джилл дуже любить побачення наосліп. Джилл познайомилася з Байденом, коли ще навчалася в коледжі. Це було побачення наосліп, яке влаштував її брат:

“Я була старшокласницею та зустрічалася з хлопцями в джинсах, сабо та футболках… Джо підійшов до мене в спортивній куртці та мокасинах і я подумала: “Боже, він мені ніколи не сподобається, навіть через мільйони років”.

Між Джо та Джилл ще й дев’ять років різниці в віці. Однак, на першому побаченні пара піша до кінотеатру дивитись фільм “Чоловік та жінка”. Виявилось, що між ними є якийсь зв’язок.

Інтерв’ював першу леді журналіст Vogue та The New York Times Magazine Джонатан ван Метер.