Номінації на "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів і премію Critics Choice Awards перетворили такі картини, як "Країна кочівників", "Манк", "Багатообіцяюча молода жінка", "Мінар", "Випробування Чикаго 7", "Чорне дно Ма Рейні "і" Наступний фільм Бората "в головних претендентів на" Оскар ". Що спільного у всіх цих фільмів?

Всі вони були обрані найкращими фільмами року в щорічному опитуванні критиків IndieWire 2020.

За традицією, IndieWire попросив більше 200 кінокритиків з усього світу скласти рейтинг своїх улюблених фільмів минулого року.

В опитуванні взяли участь рецензенти з великих видань, таких як Variety і The Hollywood Reporter, а також критики з місцевих газет і веб-сайтів, фрілансери і автори фільмів з Європи, Латинської Америки, Африки, Азії та Близького Сходу.

Хоча в список 50 кращих фільмів увійшли багато фільмів, які зараз претендують на найвищі нагороди сезону “Оскар”, до нього також входять недооцінені перлини інді-фільмів, такі як “Віталіна Верела”, “Ширлі” і “Чотирнадцять”. Один з рідкісних студійних фільмів, що потрапили в цей список, – “Людина-невидимка”, випущений Universal фільм жахів з Елізабет Мосс у головній ролі.

Нижче представлений список з 50 фільмів з найвищим рейтингом.

1. “Країна кочівників”

Режисер: Хлоя Чжао

У ролях: Френсіс Макдорманд, Девід Стратерн, Лінда Мей, Шарлін Суанкі, Боб Веллс

Нагороди: “Золотий лев” на Венеціанському кінофестивалі. Приз глядацьких симпатій Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

2. “Ніколи Рідко Іноді Завжди”

Режисер: Еліза Хіттман

В ролях: Сідні Фланіган, Талія Райдер, Теодор Пеллерін, Райан Егголд, Шерон Ван Еттен

Нагороди: Приз Великого журі “Срібний ведмідь” на Берлінському кінофестивалі.

3. “Перша корова”

Режисер: Келлі Райхардт

У ролях: Джон Магаро, Оріон Лі, Тобі Джонс, Юен Бремнер, Скотт Шепард, Гері Фармер

4. “Lovers Rock”

Режисер: Стів Макквін

В ролях: Амара-Дже Ст. Обін і Майкл Уорд

“Lovers Rock”, дія якого відбувається в одну ніч 1980 року, – це гімн енергійної молодіжної культури, яка бере під свій контроль своє оточення, не дивлячись на соціальні хвилювання навколо.

5. “Я думаю про те, щоб все закінчити”

Режисер: Чарлі Кауфман

У ролях: Джессі Племонс, Джессі Баклі, Тоні Коллетт, Девід Тьюліс

6. “Бінпол”

Режисер: Кантемир Балагов

У ролях: Вікторія Мірошниченко, Василиса Перелигіна, Костянтин Балакірєв, Андрій Биков

Холодний “Бінпол” Балагова розповідає крижану, але чудово продуману історію про двох жінок – двох кращих подруг – які використовують один одного, щоб відповісти на нерозв’язну арифметику життя і смерті.

7. “Час”

Режисер: Гаррет Бредлі

Фільм знятий, як домашнє відео і перетворюється в глибоко зворушливу історію надії. Картина розповідає про чорношкірої жінці з Луїзіани на ім’я Сібіл Фокс Річардсон (також відома як “Фокс Річ”), яка довгі 20 років чекала свого чоловіка з в’язниці штату.

8. “Da 5 Bloods”

Режисер: Спайк Лі

В ролях: Делрой Ліндо, Джонатан Мейджорс, Кларк Пітерс, Норм Льюїс, Ісайя Вітлок-молодший, Пол Уолтер Хаузер, Жан Рено, Чедвік Боузман

9. “Мартін Іден”

Режисер: П’етро Марчелло

В ролях: Лука Марінеллі, Карло Чеккі, Джессіка Кресси, Вінченцо Немолато, Марко Леонарді

“Мартін Іден” П’єтро Марчелло – це мрійлива і надзвичайно точна адаптація Джека Лондона.

10. “Бакурау”

Режисер: Клебер Мендонса Філью і Жуліано Дорнеллес

В ролях: Сонія Брага, Удо Кієрі, Барбара Колен, Томас Акіно, Сільвер Перейра, Каріне Телес

Нагороди: Приз журі Каннського кінофестивалю 2019.

Режисер “Водолія” Клебер Мендонса Філью повертається з чудовим і божевільним вестерном про небезпеки нестримної модернізації. У певному сенсі фільм можна розглядати як логічне продовження двох попередніх повнометражних фільмів бразильського критика, який став режисером.

10. “Манк”

Режисер: Девід Фінчер

У ролях: Гері Олдман, Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз, Арлісс Ховард, Чарльз Денс

Огляд IndieWire: Фінчер створив інтелектуальну психодраму. Фільм дає складний і проникливий погляд на американські владні структури.

11. “Дік Джонсон мертвий”

Режисер: Крістен Джонсон

13. “Мінарі”

Режисер: Лі Ісаак Чунг

В ролях: Стівен Юн, Хан Ері, Алан Кім, Ноель Кейт Чо, Юн Ю Чжон, Вілл Паттон

Нагороди: приз Великого драматичного журі США і приз глядацьких симпатій США на кінофестивалі Санденс 2020.

Напівавтобіографічний “Мінарі” Лі Ісаака Чонга розповідає яскраво запам’ятовується історію про двох одночасних асиміляції: це історія про сім’ю, асимілювати в країні, а також історія про чоловіка, асимілювалися зі своєю сім’єю.

14. “Багатообіцяюча молода жінка”

Режисер: Смарагд Феннелл

У ролях: Кері Малліган, Бо Бернем, Елісон Брі, Кленсі Браун, Дженніфер Кулідж, Конні Бріттон, Лаверн Кокс

15.Kajillionaire

Режисер: Міранда Джулі

У ролях: Еван Рейчел Вудс, Дебра Уінгер, Річард Дженкінс, Джина Родрігес

16. Colectiv

Режисер: Олександр Нанау

Підбадьорливий, безжалісний документальний фільм румунського режисера Олександра Нанау розповідає про наслідки пожежі в 2015 році в нічному клубі Бухареста Colectiv, в результаті якого загинули 64 людини.

17. “Одна ніч у Майамі”

Режисер: Регіна Кінг

В ролях: Кінгслі Бен-Адір, Елі Горі, Алдіс Ходж, Леслі Одом мл.

Режисер Реджина Кінг (вже володарка “Оскара” і “Еммі” за свою гру). “Одна ніч в Майамі” – це одночасно грандіозний дебют для Кінг.

18. “Віталіна Верела”

Режисер: Педро Коста

В ролях: Віталіна Варела і Мануель Таварес Алмейда

Нагороди: “Золотий леопард” і переможниця за кращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі в Локарно в 2019 році

19. “Гніздо”

Режисер: Шон Дюркін

У ролях: Джуд Лоу, Керрі Кун, Чарлі Шотвелл, Тобіас Б. А. Мейсі, Уна Рош, Аділ Ахтар

20. “Звук металу”

Режисер: Даріус Мардер

У ролях: Різ Ахмед, Олівія Кук, Пол Рейс, Лорен Рідлофф, Матьє Амальрік

Фільм про барабанщика хеві-металу, який оглух. Режисер передає складні емоції головного героя через втрату зв’язку з навколишнім світом.

21. “Випробування Чикаго 7”

Режисер: Аарон Соркін

В ролях: Яхья Абдул-Матін II, Саша Барон Коен, Деніел Флаерті, Джозеф Гордон-Левітт, Майкл Кітон, Френк Лангелла, Джон Керролл Лінч, Едді Редмейн, Ноа Роббінс, Марк Райланс. Алекс Шарп, Джеремі Стронг

22. “Асистент”

Режисер: Кітті Грін

У ролях: Джулія Гарнер, Меттью Макфадьен, Макензі Лі, Крістін Фросет

23. “Американська утопія” Девіда Бірна

Режисер: Спайк Лі

“Американська утопія” – це життєстверджуючий, що викликає ейфорію, заряджає душу фільм-протест, який закликає нас повстати проти власного самовдоволення.

24. “Душа”

Режисер: Піт Доктер

В ролях: Джеймі Фокс, Тіна Фей, Questlove, Філіс Рашад, Девід Діггс, Анджела Бассетт

25. “Людина-невидимка”

Режисер: Лі Уоннелл

В ролях: Елізабет Мосс, Алдис Ходж, Сторм Рід, Гаррієт Дайер, Майкл Дорман, Олівер Джексон-Коен

“Людина-невидимка” – нестерпно напружений фільм, що викликає страх у людей. Незалежно від того, чи отримає він “Оскар” чи ні, “Людина-невидимка” обов’язково увійде в число найпопулярніших студійних фільмів 2020 року.

26. The Whistlers

Режисер: Корнеліу Порумбою

В ролях: Влад Іванов, Катрінель Марлон, Родіка Лазар

Цей цікавий нуар є відточена поєднання жанрових мотивів, які підказують, що могло б статися, якби банда “11 друзів Оушена” зібралася на Канарських островах.

27. “Амоніт”

Режисер: Френсіс Лі

У ролях: Кейт Вінслет, Сірша Ронан, Джемма Джонс, Джеймс МакАрдл, Алек Секареану, Фіона Шоу

У фільмі немає очевидних банальностей про те, як важко було бути жінкою XIX століття, люблячої інших жінок, і що будь-які мрії про щасливе спільне життя практично неможливі.

28. “Новини світу”

Режисер: Пол Грінграсс

У ролях: Том Хенкс і Хелена Зенгель

Огляд IndieWire: гірко-солодкий, але дуже сентиментальний вестерн.

29. Possessor

Режисер: Брендон Кроненберг

У ролях: Андреа Райзборо, Крістофер Ебботт, Россіф Сазерленд, Таппенс Міддлтон, Шон Бін, Дженніфер Джейсон Лі

Інтригуючий техно-трилер з елементами жахів, загублений десь в Бермудському трикутнику між “Менді”, “Початок” і “Привид в обладунках”.

30. “Кривавий ніс, порожні кишені”

Режисер: Білл і Тернер Росс

Фільм – це одночасно великий кінематографічний обман і смілива кінематографічна експериментальна робота двох найбільш інтригуючих режисерів, які працюють сьогодні в області документальної літератури. Фільм претендує на роль неупередженого наглядової розповіді.

31. “Палм-Спрінгс”

Режисер: Макс Барбаков

У ролях: Енді Семберг, Крістін Міліоті, Пітер Галлахер, Дж. К. Сіммонс

“Палм-Спрінгс” пропонує новий спосіб зрозуміти, чому рішення поділитися своїм життям з кимось може бути чимось більшим, ніж просто пластиром на відкритій рані самотності.

32. Wolfwalkers

Режисер: Томм Мур і Росс Стюарт

В ролях: Хонор Кніфсі, Єва Уіттакер, Шон Бін, Саймон МакБерні, Марія Дойл Кеннеді

Wolfwalkers – остання частина неофіційної трилогії фільмів про ірландському фольклорі. Безумовно, кращий анімаційний фільм року на даний момент. Ця задушевна історія любові і втрати.

33. “Ширлі”

Режисер: Жозефіна Декер

В ролях: Елізабет Мосс, Майкл Стулбарг, Одеса Янг, Логан Лерман

“Ширлі” – це не більше біографічний фільм, ніж “Яскрава зірка”, “Ангел за моїм столом” або “Закоханий Шекспір”. За мотивами однойменного роману Сьюзан Шарф Меррелл, божевільний новий фільм Декер розгортається в тому ж прихованому просторі між фактом і фантазією – історією і її розповіддю.

34. “Інший раунд”

Режисер: Томас Вінтерберг

У ролях: Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Мілланг, Ларс рантьє

Нагороди: кращий фільм, кращий режисер, кращий актор і кращий сценарій на European Film Awards

35. “Мангрові зарості”

Режисер: Стів Маккуїн

В ролях: Летиція Райт, Шон Паркс, Малачі Кірбі, Роченда Сандалл, Алекс Дженнінгс, Джек Лоуден

Історична драма, яка розповідає про групу британських чорношкірих активістів. Їх судили за підбурювання до бунту під час акції протесту 1970 року. Активісти протестували проти расистських поліцейських рейдів на заході Лондона. Суд над ними тривав 55 днів. Всі вони були виправдані за самим серйозним обвинуваченням, і судовий процес визнали мотивованим расової ненавистю поліції.

36. “Мерія”

Режисер: Фредерік Уайзман

Американський документальний фільм, що досліджує уряд Бостона.

“Наступний фільм Бората”

Режисер: Джейсон Волайнер

У ролях: Саша Барон Коен і Марія Бакалова

Фільм створений в розпал пандемії і вийшов напередодні президентських виборів.

38. “Чотирнадцять”

Режисер: Ден Саллітт

В ролях: Таллі Медель і Норма Кюлінг

П’ятий повнометражний фільм відомого критика, завзятого сінефіла і тимчасового режисера Дена Саллітта, “Чотирнадцять” – це фільм про те, як навіть самі близькі дружні відносини можуть з роками змінюватися і згасати. Люди змінюються по-різному. Деякі взагалі не змінюються.

39. “Безмежна ніч”

Режисер: Ендрю Паттерсон

В ролях: Сьєрра МакКормік і Джейк Хоровіц

Американський науково-фантастичний фільм. Два підлітка – телефонний оператор Фей і діджей на місцевому радіо Еверетт з містечка Каюга намагаються з’ясувати походження дивного звуку, який розходиться по телефонній лінії.

40. “Вас не було на місці”

Режисер: Кен Лоуч

У ролях: Кріс Хітча, Деббі Ханівуд, Рис Стоун, Кеті Проктор

Драматичний фільм про сім’ю, яка не може вилізти з боргів під час кризи 2008 року.

41. “Вона помре завтра”

Режисер: Емі Сеймец

У ролях: Кейт Лін Шейл, Джейн Адамс, Кентакер Одлі, Кеті Аселтон, Кріс Мессіна, Тунде Адебімп

Це захоплюючий апокаліптичний трилер, в якому класичний жах Девіда Кроненберга поєднується з різким сюрреалізмом Луїса Бунюеля.

42. “Ундіна”

Режисер: Крістіан Петцольд

В ролях: Паула Бір і Франц Роговський

Нагороди: Краща жіноча роль на Берлінському кінофестивалі і European Film Awards.

Крістіан Петцольд наповнив фільм хічкоківських моментами: темні, невидимі сили, які прагнуть ускладнити ситуацію. Ундіна може втрачати контроль над реальністю, але реальність підносить їй кілька сюрпризів.

Німецько-французький драматичний фільм. Мешканка Берліна переживає драматичний розрив стосунків зі своїм коханим.

43. “Остання крапля”

Режисер: Софія Коппола

В ролях: Рашида Джонс, Білл Мюррей, Марлон Уейанс, Дженні Слейт

Американський комедійний драматичний фільм. Сюжет: батько разом із дочкою шпигують за її чоловіком, якого підозрюють у зраді.

44. “Чорне дно мами Рейні”

Режисер: Джордж К. Вулф

В ролях: Віола Девіс, Чедвік Боузман, Глінн Турман, Колман Домінго, Майкл Поттс

Стрічка “Чорне дно Ма Рейні” є екранізацією п’єси знаменитого драматурга і володаря Пулітцерівської премії Августа Вілсона.

Дія картини розгортається в Чикаго 1927 року. Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагне залишити свій слід в музичній індустрії. Головну роль виконала актриса Віола Девіс. У картині також знялися Глінн Турман, Колман Домінго і Майкл Поттс.

45. “Молодий Ахмед”

Режисер: Жан-П’єр і Люк Дарденни

В ролях: Ідір Бен Адді, Олів’є Бонно, Міріем Ахеддіу, Вікторія Блак в ролі Луїзи

Бельгійсько-французький драматичний фільм. Історія 13-річного бельгійського підлітка Ахмеда, який планує вбивство вчителя згідно екстремістським інтерпретаціям Корану.

46. Нехай всі говорять

Режисер: Стівен Содерберг

У ролях: Меріл Стріп, Кендіс Берген, Джемма Чан, Лукас Хеджес, Даян Віст

47. “Емма”

Режисер: Отем де Вільд

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Джонні Флінн, Джош О’Коннор, Каллум Тернер, Міа Гот, Міранда Харт, Білл Найї

Британський комедійно-драматичний фільм. Красуня Емма Вудхаус вважає, що добре знається на характерах і тому може виконувати роль свахи для своїх подруг.

48. “Тенет”

Режисер: Крістофер Нолан

У ролях: Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Кеннет Брана, Елізабет Дебікі

Фантастичний екшн-трилер про події у світі міжнародного шпигунства.

49. “Його будинок”

Режисер: Ремі Уикс

В ролях: Вунмі Мосаку, Сопе Дірісу, Метт Сміт

Фільм жахів, трилер.

У фільмі розповідається історія пари біженців з Південного Судану, які з усіх сил намагаються пристосуватися до свого нового життя в англійському містечку, де ховається зло.

50. “Художник і злодій”

Режисер: Бенджамін Рі

Норвезький документальний фільм. Він розповідає про чеську художницю, яка потоваришувала з крадієм своїх робіт.