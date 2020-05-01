Ролик опубліковано на Youtube-каналі артиста.
Пісня “Hate Bein’ Sober” була записана 50 Сent разом з музикантами Уіз Халіфою та Чіф Кіфом в 2012 році та випущена в 2013 році.
Кліп на цю пісню знімався Ейфом Рівером в Лас-Вегасі в 2012 році, проте Чіф Киф на зйомки не з’явився, в результаті чого реліз кліпу тоді так і не відбувся.
Тільки тепер, за вісім років, 50 Сent вирішив показати підписникам цей ролик.
-
Музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта “We Are The Champions”.