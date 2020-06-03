Американська актриса, зірка фільмів про "Людей Ікс" і "Жінці-кішці" Холлі Беррі продемонструвала хорошу фізичну форму після тренування.

Відповідне відео зірка опублікувала в Instagram.

Зірка, якій за 2 місяці виповниться 54 роки, опублікувала ролик, знятий відразу після спортивного тренування.

На відео Холлі Беррі зняла спортивну пов’язку та приспустили лосини, продемонструвавши спітнілий накачаний прес і татуювання.

Холлі Беррі — американська кіноакторка, перша темношкіра актриса в історії кінематографа отримала премію “Оскар” за виконання головної ролі. Лауреатка премій “Золотий глобус” та “Еммі”.

Холлі Беррі відома своїми ролями у фільмах “Люди Ікс”, “Люди Ікс 2” “Люди Ікс: Остання битва”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”, де вона зіграла мутантки-супергероїні Шторм. Також Беррі зіграла у фільмах “Жінка-кішка”, Movie 43, “Ідеальний незнайомець” і багатьох інших.

Акторка виховує двох дітей — 12-річну Налу Аріела Обрі і 7-річного Масео Роберта Мартінеса.