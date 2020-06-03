Відповідне відео зірка опублікувала в Instagram.
Зірка, якій за 2 місяці виповниться 54 роки, опублікувала ролик, знятий відразу після спортивного тренування.
На відео Холлі Беррі зняла спортивну пов’язку та приспустили лосини, продемонструвавши спітнілий накачаний прес і татуювання.
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Happy #FitnessFriday! For this week’s takeover on @womenshealthmag, we talk about how essential a 360 workout is for really letting those abs POP! As an extra lil sum sum, I also wanted to share with you this amazing moment on set with my @respin #WaistSlimmer. A trainer or sweat band (when used PROPERLY as a workout tool – it’s not a corset y’all!) can make ALL the difference in your six pack journey. Read today’s article on @womenshealthmag and learn more about our waist slimmer now on @respin and in the #LinkInBio
Холлі Беррі — американська кіноакторка, перша темношкіра актриса в історії кінематографа отримала премію “Оскар” за виконання головної ролі. Лауреатка премій “Золотий глобус” та “Еммі”.
Холлі Беррі відома своїми ролями у фільмах “Люди Ікс”, “Люди Ікс 2” “Люди Ікс: Остання битва”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”, де вона зіграла мутантки-супергероїні Шторм. Також Беррі зіграла у фільмах “Жінка-кішка”, Movie 43, “Ідеальний незнайомець” і багатьох інших.
Акторка виховує двох дітей — 12-річну Налу Аріела Обрі і 7-річного Масео Роберта Мартінеса.
- Ранее сообшалось, что голливудская акторка Шэрон Стоун, звезда “Основного инстинкта”, показала стройную фигуру.