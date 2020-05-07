Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
“Ви готові? Момент, якого ви всі чекали… Чемпіон повернувся! Я хотів би оголосити про своє повернення на ринг. Я буду боротися в виставкових матчах за велику справу”, – йдеться в повідомленні.
Кошти від боїв Холіфілд передасть на фінансування благодійної кампанії “Unite4OurFight”, спрямованої на допомогу та навчання молоді в період пандемії коронавірусу.
Are you ready? The moment you’ve all been waiting for…
The Champ is back! 🥊 I’d like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty
— Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020
- Відомий американський репер Емінем презентував кліп на Godzilla, в якому його нокаутував боксер Майк Тайсон.