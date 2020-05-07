Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Ви готові? Момент, якого ви всі чекали… Чемпіон повернувся! Я хотів би оголосити про своє повернення на ринг. Я буду боротися в виставкових матчах за велику справу”, – йдеться в повідомленні.

Кошти від боїв Холіфілд передасть на фінансування благодійної кампанії “Unite4OurFight”, спрямованої на допомогу та навчання молоді в період пандемії коронавірусу.