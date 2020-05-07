57-річний американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, Евандер Холіфілд оголосив про повернення на ринг.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Ви готові? Момент, якого ви всі чекали… Чемпіон повернувся! Я хотів би оголосити про своє повернення на ринг. Я буду боротися в виставкових матчах за велику справу”, – йдеться в повідомленні.

Кошти від боїв Холіфілд передасть на фінансування благодійної кампанії “Unite4OurFight”, спрямованої на допомогу та навчання молоді в період пандемії коронавірусу.

Are you ready? The moment you’ve all been waiting for…

The Champ is back! 🥊 I’d like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020