Фото опубліковано в Instagram-акаунті акторки.
Зірка поділилася з підписниками світлиною, зробленою в 1977 році. На фото юна Шерон Стоун одягнена в картату сорочку, на волоссі — об’ємний білий бант.
“Ми повертаємося сюди в дні, коли я була моделлю за кордоном, мені було 19”, — написала акторка в підписі до знімка.
Публікація зібрала понад 50 тисяч лайків, більше тисячі підписників акторки залишили схвальні коментарі.
“Найгарніший ангел всередині та зовні”, “Все ще чудова!”, “Прекрасна тоді, прекрасна зараз, поза часом”, — писали підписники Шерон Стоун.
- Раніше Шерон Стоун з’явилася напівоголеною в фотосесії Vogue.
- А ще Шерон Стоун заблокували на популярному сайті знайомств.