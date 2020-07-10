Фото опубліковано в Instagram-акаунті акторки.

Зірка поділилася з підписниками світлиною, зробленою в 1977 році. На фото юна Шерон Стоун одягнена в картату сорочку, на волоссі — об’ємний білий бант.

“Ми повертаємося сюди в дні, коли я була моделлю за кордоном, мені було 19”, — написала акторка в підписі до знімка.

Публікація зібрала понад 50 тисяч лайків, більше тисячі підписників акторки залишили схвальні коментарі.

“Найгарніший ангел всередині та зовні”, “Все ще чудова!”, “Прекрасна тоді, прекрасна зараз, поза часом”, — писали підписники Шерон Стоун.