Американський репер Даніель Ернандес, відомий під псевдонімом 6ix9ine, хотів пожертвувати 200 тис. доларів на допомогу дітям, але благодійна кампанія No Kid Hungry відмовилася їх приймати.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Представники компанії, яка збирає кошти для боротьби з голодом серед дітей, пояснили, що відмовляються приймати фінансування від жертводавців, які “не відповідають їх цінностям”.

Після відмови від благодійників 6ix9ine написав, що “ніколи не бачив нічого такого жорстокого”, але пізніше видалив пост.

На початку квітня репер, якого раніше засудили за вимагання, був достроково звільнений з-під варти на тлі пандемії коронавірусу. У грудні 2019 року він був засуджений до двох років позбавлення волі, п’яти років адміністративного нагляду і 300 годин громадських робіт. Йому пред’явили шість звинувачень, серед яких незаконне володіння зброєю та рекет.