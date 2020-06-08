Відео 6ix9ine опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У неділю (7 червня) Tekashi69 поділився уривком нового треку з нового альбому. Цей трек є реміксом на сингл Akon “Locked Up” 2004 року.
У відео, розміщеному 6ix9ine, він і Akon знаходяться в домашній студії і слухають нову версію, яку вони створили.
Цей трек, схоже, стосується того часу, який 6ix9ine провів у в’язниці, коли він співпрацював з федеральними органами влади.
“Думаючи про речі, які я зробив, у мене виникла думка, наприклад, чому, чорт візьми, я це зробив? У мене виникло бажання, що я можу повернути все це назад”, – співає 6ix9ine.
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LOCKED UP PART 2 IM ON ALBUM MODE 💿💿💿 THIS ALBUM GOING CRAZYYYYYYY 🔥🔥🔥 @akon 💛💚💙💜❤️🧡🖤🤍
Репер був засуджений на 2 роки в грудні 2019 року. Зараз музиканта перевели під домашній арешт через астму та епідемії коронавірусу Covid-19. В ході слідства 6ix9ine пішов на угоду зі слідством. Він визнав себе винним в серії розбоїв і дав свідчення проти колишніх соратників по банді.
“Він щур, він щур, він пацюк. І цей щур на зразок мене повертається додому і все одно отримує більше переглядів, ніж ти? Я був би зол теж”, – зазначив 6ix9ine під час свого ефіру.
Ернандес залишиться під домашнім арештом до кінця терміну, до 31 липня.
- Американський репер Даніель Ернандес, відомий під псевдонімами 6ix9ine або Tekashi69 вийшов з в’язниці і поставив новий рекорд за переглядами в інтернеті.