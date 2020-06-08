Відео 6ix9ine опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У неділю (7 червня) Tekashi69 поділився уривком нового треку з нового альбому. Цей трек є реміксом на сингл Akon “Locked Up” 2004 року.

У відео, розміщеному 6ix9ine, він і Akon знаходяться в домашній студії і слухають нову версію, яку вони створили.

Цей трек, схоже, стосується того часу, який 6ix9ine провів у в’язниці, коли він співпрацював з федеральними органами влади.

“Думаючи про речі, які я зробив, у мене виникла думка, наприклад, чому, чорт візьми, я це зробив? У мене виникло бажання, що я можу повернути все це назад”, – співає 6ix9ine.

Репер був засуджений на 2 роки в грудні 2019 року. Зараз музиканта перевели під домашній арешт через астму та епідемії коронавірусу Covid-19. В ході слідства 6ix9ine пішов на угоду зі слідством. Він визнав себе винним в серії розбоїв і дав свідчення проти колишніх соратників по банді.

“Він щур, він щур, він пацюк. І цей щур на зразок мене повертається додому і все одно отримує більше переглядів, ніж ти? Я був би зол теж”, – зазначив 6ix9ine під час свого ефіру.

Ернандес залишиться під домашнім арештом до кінця терміну, до 31 липня.