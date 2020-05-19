Пісня Аріани Гранде та Джастіна Бібера Stuck With U вийшла на 1-е місце в рейтингу Billboard. Репер Даніель Ернандес (6ix9ine) через це звинуватив музикантів у шахрайстві.

Відповідний пост репер опублікував в Instagram.

Як повідомлялося раніше 8 травня Аріана Гранде і Джастін Бібер представили нову пісню “Stuck with U” ( “Застряг з тобою”), присвячену життю на карантині, і зворушливий кліп на неї. Це перша спільна пісня виконавців.

Напередодні пісня піднялася з п’ятої позиції в музичному рейтингу Billboard на першу сходинку, де містився трек репера 6ix9ine.

За словами Ернандеса, це сталося через те, що укладачі рейтингу корумповані, а Гранде і Бібер — “купили перше місце”.

На підтвердження своїх слів репер показав графік стримів, на якому видно, що Stuck With U піднялася з п’ятого рядка рейтингу на перший лишень за одну ніч.

6ix9ine запевнив, що його пісню послухали понад 200 мільйонів разів, а це нібито набагато більше, ніж у Stuck With U.

Слідом виконавець опублікував пост з вибаченнями перед Аріаною Гранде. 6ix9ine назвав Гранде гарною й талановитою співачкою, яка “ніколи не зрозуміє його болю”.