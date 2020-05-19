Відповідний пост репер опублікував в Instagram.
Як повідомлялося раніше 8 травня Аріана Гранде і Джастін Бібер представили нову пісню “Stuck with U” ( “Застряг з тобою”), присвячену життю на карантині, і зворушливий кліп на неї. Це перша спільна пісня виконавців.
Напередодні пісня піднялася з п’ятої позиції в музичному рейтингу Billboard на першу сходинку, де містився трек репера 6ix9ine.
За словами Ернандеса, це сталося через те, що укладачі рейтингу корумповані, а Гранде і Бібер — “купили перше місце”.
На підтвердження своїх слів репер показав графік стримів, на якому видно, що Stuck With U піднялася з п’ятого рядка рейтингу на перший лишень за одну ніч.
6ix9ine запевнив, що його пісню послухали понад 200 мільйонів разів, а це нібито набагато більше, ніж у Stuck With U.
Слідом виконавець опублікував пост з вибаченнями перед Аріаною Гранде. 6ix9ine назвав Гранде гарною й талановитою співачкою, яка “ніколи не зрозуміє його болю”.
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@arianagrande All I’m saying is I worked super hard to make it out of Brooklyn NY. I speak for the millions of kids who aren’t as fortunate as you. The millions who weren’t fortunate to be on T.V.. LIFE is REAL when you’re on welfare LIFE is REAL when you grow up with out a father. You don’t know what that is like. You say for me to be humble …. I don’t think you know what humble is………. YOU ARE VERY TALENTED AND BEAUTIFUL GOD BLESS YOU. But you will NEVER UNDERSTAND MY PAIN 💯
- Американський репер Даніель Ернандес, відомий під псевдонімами 6ix9ine або Tekashi69, вийшов з в’язниці і поставив новий рекорд за переглядами в інтернеті.