Фото Віра Вонг опублікувала в Instagram.
Віра Вонг любить короткі наряди: маленькі топи, короткі шорти, обтислі сукні, які демонструють стрункість її фігури.
Вірі Вонг 71 рік. Секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду, як каже сама дизайнерка, криється в роботі, сні, мінімальному перебуванні на сонці. Вона веде активний спосіб життя і намагається правильно харчуватися — п’є лише воду. Хоча іноді Віра Вонг дозволяє собі слабкості у вигляді піци, чипсів тощо.
Фото: Instagram
- Модельєрка Віра Вонг здивувала підписників свіжими фото. Майже 71-річна американка постала на дуже високих підборах та в мінішортах.