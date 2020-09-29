Американська дизайнерка Віра Вонг в соцмережах поділилася фотографією свого образу — мінісукня з квітковим принтом, чорні колготки та черевики на шпильці.

Фото Віра Вонг опублікувала в Instagram.

Віра Вонг любить короткі наряди: маленькі топи, короткі шорти, обтислі сукні, які демонструють стрункість її фігури.

Вірі Вонг 71 рік. Секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду, як каже сама дизайнерка, криється в роботі, сні, мінімальному перебуванні на сонці. Вона веде активний спосіб життя і намагається правильно харчуватися — п’є лише воду. Хоча іноді Віра Вонг дозволяє собі слабкості у вигляді піци, чипсів тощо.

Фото: Instagram