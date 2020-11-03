Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, Вонг з нагоди Геловіну одягнула коротку спідницю і топ, які були обшиті паєтками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 31 Окт 2020 в 8:38 PDT

Дизайнерка також поділилися роликом, в якому ефектно продефілювала під пісню Шер “Gypsies, Tramps And Thieves“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 31 Окт 2020 в 9:13 PDT

Зазначимо, що Вірі Вонг 71 рік. Секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду, як каже сама дизайнерка, криється в роботі, сні, мінімальному перебуванні на сонці. Вона веде активний спосіб життя і намагається правильно харчуватися — п’є лише воду. Хоча іноді Віра Вонг дозволяє собі слабкості у вигляді піци, чипсів тощо.