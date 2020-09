Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Кетрін О’Хара отримала нагороду за “кращу актрису” в комедійному серіалі “Шіттс Крик”, Юджин Леві здобув перемогу в тій же категорії, Енні Мерфі отримала нагороду за роль другого плану, Деніел Леві отримав нагороду за роль другого плану в комедійному серіалі, а також за сценарій цього ж серіалу.

Серіал “Спадщина” HBO здобув чотири нагороди, включаючи категорію “кращий драматичний серіал”.

Фантастичний бойовик “Хранителі” (Watchmen) режисерів Ніколь Кессел і Стівена Вільямса був номінований на 26 категорій. ВСигравшая в ньому Реджина Кінг отримала нагороду як краща драматична актриса серіалу або фільму. Премії отримали і сценаристи цього серіалу Демон Лінделоф і Корд Джефферсон.

Джеремі Стронг отримав трофей як кращий актор “Спадкоємців” (Succession, 2018), а Ніколас Браун – за роль другого плану в цьому ж драматичному серіалі. Андрій Парекх нагороджений за режисуру “Спадкоємців”, а Джессі Армстронг – за сценарій. Найкращою драматичною актрисою визнана Зендея ( “Ейфорія”, Euphoria). Першість їй поступилися Дженніфер Еністон ( “Ранкове шоу, The Morning Show), Олівія Колман (“Корона”, The Crown), Джоді Комер (“Вбиваючи Єві”, Killing Eve), Лора Лінні (“Озарк”, Ozark) і Сандра О ( “Вбиваючи Єві”, Killing Eve).

Нагородами відзначено Марка Руффало за роботу в міні-серіалі “Я знаю, що це правда” (I Know This Much Is True) та передача “Королівські гонки Ру-Пола” (RuPaul’s Drag Race).

Церемонію “Еммі” з Staples Center вів Джиммі Кіммел – вона проходила в онлайн-форматі через пандемію коронавируса.

Тайлер Перрі та Фонд Перрі отримали Премію губернаторів 2020 року “в знак визнання їх безпрецедентного вкладу у формування телевізійної середовища”.