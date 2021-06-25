Про це повідомляють #Букви.
Лише за добу на акаунт зірки підписалося понад 473 тисячі користувачів. Шер навіть встигла опублікувати своє перше відео. Воно набрало понад 3,5 млн переглядів та 939 тисяч вподобань.
Додамо, що у своєму ролику Шер привіталася з TikTok-спільнотою та побажала щасливого Прайд-місяця представникам ЛГБТ.
Зірка під час відео встигла приміряти два аутфіти, змінити колір волосся та похизуватися стрункою фігурою.
@cher
hi @tiktok. Happy Pride 🏳️🌈 do you prefer blonde or brunette? #ForYourPride
- Раніше повідомлялося, що канадська співачка Авріл Лавінь вже має акаунт у соцмережі TikTok, вона підкорила користувачів, опублікувавши свій перший ролик — короткий кліп на популярний трек 2002 року “Sk8er Boi”.