75-річна американська співачка Шер вирішила не пасти задніх та зареєструвалася у соціальній мережі TikTok.

Про це повідомляють #Букви.

Лише за добу на акаунт зірки підписалося понад 473 тисячі користувачів. Шер навіть встигла опублікувати своє перше відео. Воно набрало понад 3,5 млн переглядів та 939 тисяч вподобань.

Додамо, що у своєму ролику Шер привіталася з TikTok-спільнотою та побажала щасливого Прайд-місяця представникам ЛГБТ.

Зірка під час відео встигла приміряти два аутфіти, змінити колір волосся та похизуватися стрункою фігурою.