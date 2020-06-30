Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У неділю, 28 червня, були оголошені переможці премії BET Awards. Це щорічна премія, яка вручається телеканалом Black Entertainment Television за досягнення в музиці, акторській майстерності, спорті та інших сферах. Номінанти премії — афроамериканці та представники інших нацменшини США.

8-річна Блю Айві Картер були нагороджена за сингл Brown Skin Girl. Вона стала наймолодшою лауреаткою премії за всю її 20-річну історію.

Brown Skin Girl — дебютний сингл юної співачки. Ця пісня, що оспівує природну красу темношкірих дівчат, стала саундтреком до фільму “Король Лев”, прем’єра якого відбулася минулого року.