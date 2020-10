До знаменної дати #Букви зібрали топ-5 найпопулярніших пісень Леннона.

Джон Вінстон Леннон народився 9 жовтня 1940 року в Ліверпулі. Його батьками були Джулія і Альфред Леннони. Джон став першою і останньою їх дитиною – незабаром після його народження вони розійшлися.

Коли Джону виповнилося 4 роки, він переїхав жити до сестри своєї матері Мімі Сміт, у якої не було власних дітей. У школі він вчився дуже погано, але творчий потенціал почав реалізовувати ще в дитинстві. Джон співав у хорі, видавав власний журнал, який сам же і ілюстрував.

Кар’єра

В середині 1950-х, після виходу пісні Білла Хейлі “Rock around the Clock”, в Ліверпулі почалося захоплення рок-н-ролом. Нове захоплення не пройшло повз Леннона, і в 1956 році він разом зі своїми шкільними друзями заснував гурт The Quarrymen, названу на честь школи, в якій всі вони вчилися.

Сам Леннон грав в Quarrymen на гітарі. Крім нього, в групі брало участь п’ять осіб: ще один теж грав на гітарі, двоє на ударних, одна людина на банджо і один, найкращий друг Джона Піт Шоттон, – на пральній дошці. У 1957 році Леннон познайомився з Полом Маккартні і прийняв його в Quarrymen. Незабаром Маккартні привів в групу свого друга Джорджа Харрісона.

Незабаром назву колективу змінили на “Long Johnny and Silver Beetles”, а пізніше скоротили до останнього слова, змінивши одну букву, щоб включити в назву гру слів, і стали іменуватися “The Beatles”.

З початку 60-х років музиканти почали писати власні пісні. Поступово група стала популярна в рідному Ліверпулі, після чого “Beatles” кілька разів їздили в Гамбург, де грали в нічних клубах.

Після виходу першого синглу “Love Me Do” і повноформатної платівки “Please Please Me”, що послідувала за ним, в Британії почалася бітломанія. А після виходу нового синглу “I Want to Hold Your Hand” хвиля популярності захопила весь світ.

Свій перший самостійний альбом під назвою “Unfinished Music No.1: Two Virgins” Леннон записав в 1968 році. У роботі над цим диском брала участь і Йоко Оно.

Згодом музикант випустив ще 5 студійних альбомів, декілька збірок і концертних записів.

8 грудня 1980 року Леннон давав інтерв’ю журналістам на студії звукозапису “Hit Factory” в Нью-Йорку. Виходячи зі студії, співак роздав безліч автографів, в тому числі він розписався на обкладинці власної пластинки для чоловіка на ім’я Марк Чепмен.

Коли Джон і Йоко повернулися додому і вже входили в арку будинку “Дакота”, де вони проживали, Чепмен зробив 5 пострілів в спину музиканта. Через велику втрату крові лікарі не змогли врятувати життя Леннона, і він помер у той же день.

Топ-5 найпопулярніших пісень

“Whatever Gets You Thru the Night” з альбому “Walls and Bridges” (1974)

“Watching the Wheels” з альбому “Double Fantasy” (1980)

“Happy Xmas” (1971)

“Give Peace a Chance” (1969)

“Mother” (1970)