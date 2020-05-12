Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів Гіннесса.

Хамако народилася 18 лютого 1930 року, а грати у відеоігри почала 39 років тому. Вона також публікує стріми на своєму YouTube-каналі, який налічує понад 150 000 підписників.

Вона зацікавилася відеоіграми, коли побачила дітей, що грають в них.

“Це виглядало дуже весело, і я подумала, що це несправедливо, якби в них грали тільки діти. Я думала, що життя було б веселіше, якби я знала, як грати в них. Тому я почала грати”, – розповіла Хамако.

Перша ігрова консоль, якою вона володіла, була “Cassette Vision”. Хамако зберегла більшість консолей і програмного забезпечення, яке вона купила за ці роки.

Зараз вона грає на PlayStation 4, найбільше їй подобається GTA 5.