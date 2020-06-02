Фотографії в Instagram оприлюднила пресслужба Букінгемського палацу.
Прогулянку Єлизавета II зробила в парку біля Віндзорського замку – офіційної резиденції британських монархів. Для верхової їзди королева вибрала 14-річного поні породи Фелл на ім’я Ферні.
Верхова їзда – давнє захоплення Єлизавети II.
Фото: Press Association
“Її Величність з дитинства обожнює їздити верхи і пильно стежить за добробутом коней, якими володіє для розведення, їзди і гонок”, – йдеться в повідомленні.
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали рідкісні архівні фото Єлизавети II, зроблені під час Другої світової війни і святкування її закінчення.