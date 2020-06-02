94-річна королева Великобританії Єлизавета II під час останнього весняного вікенду покаталася на поні.

Фотографії в Instagram оприлюднила пресслужба Букінгемського палацу.

Прогулянку Єлизавета II зробила в парку біля Віндзорського замку – офіційної резиденції британських монархів. Для верхової їзди королева вибрала 14-річного поні породи Фелл на ім’я Ферні.

Верхова їзда – давнє захоплення Єлизавети II.

Фото: Press Association

“Її Величність з дитинства обожнює їздити верхи і пильно стежить за добробутом коней, якими володіє для розведення, їзди і гонок”, – йдеться в повідомленні.