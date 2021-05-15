Про це повідомляє ВВС.
Останнім часом Рей був ведучим власного шоу “All The Way With Ray”.
“Ось і все. Дякую, що були зі мною на одній хвилі”, – сказав діджей на англійській та кантонській мовах.
Його програма виходила з 1970 року на хвилі державної телекомпанії Гонконгу RTHK.
У 2000 році в книзі Рекордів Гіннеса з’явився запис про те, що Рей – найстаріший діджей.
Сам діджей має португальське коріння, однак народився в Гонконзі. За його словами, він все життя (з 25 років) пропрацював на улюбленій роботі та завжди займався улюбленою справою. За 72 роки роботи на радіо він познайомився з такими іконами музичного світу, як Beatles, Кліфф Річард та Тоні Беннет.
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