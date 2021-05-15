96-річний Рей Кордейро (Гонконг, Китай) провів свій останній радіоефір та оголосив про вихід на пенсію. Він працював на радіо понад 70 років.

Про це повідомляє ВВС.

Останнім часом Рей був ведучим власного шоу “All The Way With Ray”.

“Ось і все. Дякую, що були зі мною на одній хвилі”, – сказав діджей на англійській та кантонській мовах.

Його програма виходила з 1970 року на хвилі державної телекомпанії Гонконгу RTHK.

У 2000 році в книзі Рекордів Гіннеса з’явився запис про те, що Рей – найстаріший діджей.

Сам діджей має португальське коріння, однак народився в Гонконзі. За його словами, він все життя (з 25 років) пропрацював на улюбленій роботі та завжди займався улюбленою справою. За 72 роки роботи на радіо він познайомився з такими іконами музичного світу, як Beatles, Кліфф Річард та Тоні Беннет.