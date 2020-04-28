Про це повідомляється на сайті британських синглів The Official Charts Company.

Капітан Том Мур в середині квітня несподівано отримав світову популярність завдяки своєму благодійному вчинку – він вирішив зібрати гроші для медиків NHS, які працюють в умовах епідемії коронавірусу.

Він вирішив обійти свій 25-метровий сад сто разів і зібрати 1000 фунтів. Але йому вдалося зібрати у 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів.

Станом на 14 квітня капітан Мур зміг зібрати вже 2,35 млн фунтів (2,9 млн доларів) завдяки 115 тисячам благодійників.

Але і це ще не все: зараз пожертвування сягли майже 30 млн фунтів.

Тепер на рахунку капітана Мура ще один рекорд – спільно зі співаком Майклом Боллом і співробітниками національної служби охорони здоров’я Великобританії 99-річний ветеран записав кавер на пісню You’ll Never Walk Alone. Пісня одразу посіла перше місце в британському чарті, відсунувши на одну позицію канадського виконавця The Weeknd з хітом Blinding Lights.