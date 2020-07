Про це повідомляє британське видання Independent.

Джефф Ллойд, співведучий подкасту Reasons To Be Cheerful поспілкувався з Бьорном Ульвеусом, учасником гурту, і повідомив, що ABBA готує 5 нових пісень, які планує представити в 2021 році.

“Вони записали п’ять нових пісень. Вони мали вийти в кінці минулого року, але через технічні труднощі і пандемію, це затягнулося. Але він пообіцяв мені, що нова музика ABBA вийде в 2021 році”, — сказав Ллойд.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував 1972-1982 роках. Він названий за першими літерами імен учасників групи: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найбільш успішних колективів за всю історію поп-музики і найуспішнішим з числа створених в Скандинавії: записи групи по всьому світу було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету займали перші місця в світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради і в 2000-х роках. Вони залишилися в плей-листах радіостанцій, і їхні альбоми продовжують продаватися і сьогодні.

Вони були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах всіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Група ABBA була включена в Зал слави рок-н-ролу 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA був випущений в 1982 році, а три невиданих пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках.