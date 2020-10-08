Австралійський рок-гурт AC/DC випустив першу пісню "Shot in the Dark" з нового альбому "Power Up" і назвала дату його виходу.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Зокрема, сімнадцятий альбом легендарного гурту вийде 13 листопада 2020 року.

Зазначається, що це перша платівка за останні шість років кар’єри групи. Останньою була Rock and Bust в 2014 році.

Крім треку “Shot in the Dark” в новий альбом увійде ще 11 композицій:

“Realize”

“Rejection”

“Shot in the Dark”

“Through the Mists of Time”

“Kick You When You’re Down”

“Witch’s Spell”

“Demon Fire”

“Wild Reputation”

“No Man’s Land”

“Systems Down”

“Money Shot”

“Code Red”.