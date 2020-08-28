Фото та відео опубліковані на сайті та в Instagram-акаунті Acne Studios.

Бренд презентував фотографії для лукбуку осінньо-зимової колекції. У зйомках, які проходили у штаб-квартирі Acne Studios у Стокгольмі, взяли участь працівники бренду та їхні собаки.

У коментарі виданню Hypebae креативний директор бренду Джонні Йоханссон розповів, що на створення цієї колекції його надихнуло те, що він сам став власником собаки.

“Я почав помічати “собачих людей”, які гуляють, існують, вдягаються. Раніше я їх не бачив так, а тепер, схоже, я став таким як вони”, — сказав він.

За словами Йоханссона, він хотів цією колекцією виділити спільноту людей, які мають собак, у знак подяки за те, що вони надихають його.

Також було показано декілька кадрів з бекстейджу зйомок:

Довідка. Acne Studios — це багатопрофільний модний дім класу люкс, заснований в Стокгольмі, Швеція у 1996 році творчим колективом ACNE, який займався графічним дизайном, фільмами і рекламою. Назва ACNE — це абревіатура Ambition to Create Novel Expressions (Амбіції Створювати Нові Вирази)

Бренд став відомим у 1997 році, коли випустив невелику серію (лише 100 пар) експериментальних унісекс-джинсів. Слідом була створена перша повноцінна колекція джинсів Acne в мінімалістичному стилі з особливою деталлю — червона строчка.

У 2006 році Acne Studios став незалежною компанією і відокремився від Acne Film, Acne Advertising і Acne Digital запустивши онлайн-продажі одягу. Наразі бренд бере участь у показах на Паризькому Тижні моди два рази на рік.

Бренд заробляє близько $120 млн щороку (за даними 2013 року) та має власні фірмові магазини в різних точках світу, включаючи Стокгольм, Копенгаген, Берлін, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мельбурн, Сідней, Антверпен, Лондон, Париж, Осло, Гонконгу і Токіо.

Сьогодні модний дім пропонує чоловічій і жіночий прет-а-порте (моделі одягу, що поставляються великими модельєрами в масове виробництво) одяг, взуття, аксесуари і денім.

Також Acne Studios час від часу співпрацює з різними брендами над спеціальними лімітованими колекціями. І це стосується не тільки одягу. Так бренд випускав мотоцикли разом мотоциклів, книжки, артбуки і навіть меблі.