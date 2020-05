#Букви розповідають, як Адель вдалося завоювати світову славу і круто схуднути.

Майбутня знаменитість народилася в Тоттенемі, на півночі Лондона. Батько покинув сім’ю, коли Адель було всього два роки, і 20-річній матері довелося виховувати дочку самій. З чотирирічного віку маленька дівчинка заслуховувалася піснями Spice Girls. Та з часом співачка зрозуміла, що їй подобається абсолютно інша музика. Її кумирами стали Ета Джеймс і Дасті Спрінгфілд.

У 16 років Адель записала пісню “Hometown Glory”, яку присвятила Північному Норвуду – лондонському району, в якому жила з 1999 року.

Адель вчилася в Лондонській школі виконавського мистецтва і технологій, яку також закінчили Еммі Уайнхаус, Джессі Джей. Тоді Адель записала кілька пісень для однієї з шкільних вечірок, а друг співачки вирішив опублікувати їх на популярному сайті MySpace. Сингли помітили представники компанії звукозапису XL-Records. Дівчину запросили до співпраці.

У 2007 році в світ вийшла пісня “Hometown Glory”, яка стала саундтреком до серіалу Skins і потрапила до британського чарту. В цьому ж році Адель отримала премію Brit Awards Critics ‘Choice Award і записала сингл “Chasing Pavements”, який два місяці тримався на другій сходинці британського хіт-параду.

Дебютний альбом Адель “19” (2008) відразу ж після виходу зайняв перші рядки хіт-парадів Британії і в результаті отримав статус платинового.

Другий альбом Адель – “21” – приніс їй вже світову популярність.

До нього увійшли такі хіти, як: Rolling in the Deep, Take It All, Set Fire to the Rain, Lovesong, Someone like You.

Сингл Rolling in the Deep очолив хіт-паради в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії та інших країнах. Провідні музичні видання Billboard і Rolling Stone визнали трек кращим в 2011 році, а в лютому 2012 року Адель отримала “Греммі” в категорії “Краща пісня року”.

Ліричну пісню “Someone Like You” видання New York Magazine назвало хітом номер один, який не містить в собі нічого, крім вокалу і фортепіано. За цей сингл Адель отримала “Греммі” в номінації “Краще сольне поп-виконання”.

У 2011 журнал Rolling Stone вніс 23-річну Адель до списку “Королеви поп-музики”.

У 2012 році Адель записала саундтрек для фільму про Джеймса Бонда – Skyfall, – який удостоївся премії “Золотий глобус” за кращу пісню, і “Оскара” за кращу пісню до фільму.

В цьому ж році Адель стає мамою. Від цивільного чоловіка Саймона Конеккі вона народила сина Анджело Джеймса Конеккі.

Після тривалого мовчання Адель випускає альбом “25”, а сингл “Hello” підкорив весь світ.

Як Адель схудла на 45 кг

У січні 2020 року світові ЗМІ облетіли фотографії співачки з відпочинку на Карибських островах. Вона сильно схудла і повністю змінилася.



Артистка говорила, що після розлучення з чоловіком скинула 20 кг. Але деякі її фанати запевняють, що вона схудла на 45 кг.

Співачка зменшила кількість цукру і знизила калорійність на 20%. Ще один секрет сильного схуднення Адель – спеціальна сіртфуд-дієта. Раціон складають продукти, багаті ресвератролом – сильним антиоксидантом і поліфенолами. В меню співачки – зелений чай, гречка, волоські горіхи, овочі і зелень (на кшталт селери, листової капусти, червоної цибулі, петрушки і руколи), а також темний шоколад, полуниця, фініки, оливкова олія, цитрусові та яблука.

У лютому Адель з’явилася на вечірці з нагоди вручення кінопремії “Оскар” в обтягуючому леопардовому плаття.

Кращі хіти Адель

Варто відзначити, що Адель – лауреат 15 премій “Греммі”.

Hometown Glory

Rolling in the Deep

Lovesong

Someone Like You

Skyfall

Hello