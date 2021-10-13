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Адель анонсувала новий альбом: дата виходу

Британська співачка Адель назвала дату виходу свого нового альбому "30". 

Четвер, 14 жовтня 2021, 00:45

Фото: Vogue

Відповідний допис з’явився на своїй сторінці в Instagram.

Напередодні в різних містах світу з’явилися загадкові білборди з числом 30. Шанувальники Адель дійшли висновку, що це — рекламна кампанія її наступної платівки. 

Адель підтвердила здогадки, опублікувавши допис з коротким підписом: “30 — 19 листопада“.

Вона також розповіла, що працювала над альбомом останні три роки.

“Дорогою я дізналася чимало небувалої істини про себе”, — пише співачка.

Це перший повноцінний реліз Адель з 2015 року, коли вона випустила платівку “25”, що стала “Альбомом року” та принесла виконавиці “Греммі”.

Напередодні співачка завершила процес розлучення. В інтерв’ю британському Vogue вона зазначила, що пісні з цього альбому допоможуть її синові Анджело зрозуміти, чому батьки більше не разом.

Теги: новий альбом, Адель

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