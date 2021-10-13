Адель анонсувала новий альбом: дата виходу

Відповідний допис з’явився на своїй сторінці в Instagram.
Напередодні в різних містах світу з’явилися загадкові білборди з числом 30. Шанувальники Адель дійшли висновку, що це — рекламна кампанія її наступної платівки.
Адель підтвердила здогадки, опублікувавши допис з коротким підписом: “30 — 19 листопада“.
Вона також розповіла, що працювала над альбомом останні три роки.
“Дорогою я дізналася чимало небувалої істини про себе”, — пише співачка.
Це перший повноцінний реліз Адель з 2015 року, коли вона випустила платівку “25”, що стала “Альбомом року” та принесла виконавиці “Греммі”.
Напередодні співачка завершила процес розлучення. В інтерв’ю британському Vogue вона зазначила, що пісні з цього альбому допоможуть її синові Анджело зрозуміти, чому батьки більше не разом.
- Нагадаємо, британська співачка Адель оголосила про повернення у музику після шестирічної перерви. Незабаром вийде її новий сингл “Easy on Me”.
- Напередодні виходу синглу Адель дала інтерв’ю британському та американському журналам Vogue та стала першою зіркою двох номерів журналу одночасно.
- В інтерв’ю вона розповіла про розлучення, схуднення та нове кохання.