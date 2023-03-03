Про це повідомляє Rolling Stone.

Видання звернулося до представників цих артистів, щоб дізнатися про причини, чому вони відмовилися виступати на коронації Чарльза III. Проте погодився прокоментувати своє рішення лише співак Елтон Джон. Він пояснив своє небажання виступити на коронації щільним графіком, розписаним наперед.

У виданні зазначили, що раніше музиканти навпаки вишиковувалися в чергу біля палацу, щоб виступити на будь-якому великому королівському заході, проте зараз це змінилося. Наразі невідомо, чи погодиться хтось із найвідоміших артистів виступити на церемонії коронації Чарльза III.

У виданні пояснили, що “виступити на королівському заході у 2023 році означало б для артистів приєднатися до скандалів”, які останнім часом супроводжують Букінгемський палац.

За словами експертів, які надали коментарі Rolling Stone, артисти відмовляються від виступу на церемонії коронації, оскільки побоюються, що це негативно вплине на їхній імідж та репутацію.

“Останнім часом королівська родина зіткнулася з низкою піар-катастроф, і будь-хто, хто виступатиме на коронації, повинен подумати, чи не спричинить це негативну реакцію серед їхніх шанувальників”, – мовиться у повідомленні.

У виданні пояснюють, що якщо королеву Єлизавету II сприймали як “бабусю нації”, то Чарльз III більше асоціюється з “емблемою королівської сім’ї, що не має спадщини”.

Зазначимо, що 10 лютого було оприлюднено офіційну емблему, яка використовуватиметься на святкуваннях під час травневої коронації британського короля Чарльза. Дизайн надає перевагу багаторічній боротьбі за навколишнє середовище монарха.

За словами пресслужби Букінгемського палацу, на емблемі зображено флору всіх чотирьох націй, що входять до Сполученого Королівства: троянду Англії, осот Шотландії, нарцис Уельсу та трилисник Північної Ірландії, що стало даниною любові Чарльза до природи.

Зазначено, що дизайн емблеми розроблено з використанням червоного, білого та синього кольорів прапора Союзу.

“Дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про навколишнє середовище, – сказав дизайнер Джоні Айв. – Емблема свідчить про щасливий оптимізм весни та знаменує початок нової ери для Сполученого Королівства”.

Повідомляється, що Чарльз автоматично став королем 15 королівств, включаючи Канаду, Нову Зеландію та Австралію, після смерті його матері, королеви Єлизавети у вересні. Офіційна коронація відбудеться 6 травня у лондонському Вестмінстерському абатстві відповідно до традиції.

Також додається, що разом із богослужінням відбудуться святкування, включаючи традиційні ходи, музичний концерт у Віндзорському замку, вуличні вечірки та світлові шоу.