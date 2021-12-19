Співак і композитор Ед Ширан, а також співачка Адель – головні номінанти на премію BRIT Awards 2022. Кожен із них номінований відразу на чотири гендерно-нейтральні нагороди.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Минулого місяця організатори BRIT Awards заявили, що запроваджують гендерно-нейтральні нагороди для місцевих та міжнародних артистів, тож виконавці зараз претендують на звання артиста року або міжнародного артиста року.

І хоч подія оголошення переможців відбудеться аж 8 лютого, головні номінанти уже відомі.

Британська співачка Адель, яка цьогоріч очолила світові хіт-паради зі своїм альбомом-поверненням “30”, отримала чотири номінації, включаючи номінації на найкращий альбом, найкращу виконавицю та найкращу пісню для “Easy On Me”.

Наразі її основним конкурентом є співак і автор пісень Сема Фендер – він також номінований на нагороду за найкращий альбом року.

У міжнародній категорії виконавців Doja Cat, Олівія Родріго, Біллі Айліш і Lil Nas X номіновані на дві нагороди – усі вони протистоять Тейлор Свіфт.

Наступного року церемонія також передбачає низку нововведень: згідно з анонсами організаторів, вони запровадять ще чотири жанрові нагороди: альтернативний/роковий виступ, хіп-хоп/грайм/реп, танцювальний та поп/R’n’B виконавець.