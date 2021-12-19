Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Минулого місяця організатори BRIT Awards заявили, що запроваджують гендерно-нейтральні нагороди для місцевих та міжнародних артистів, тож виконавці зараз претендують на звання артиста року або міжнародного артиста року.
І хоч подія оголошення переможців відбудеться аж 8 лютого, головні номінанти уже відомі.
Британська співачка Адель, яка цьогоріч очолила світові хіт-паради зі своїм альбомом-поверненням “30”, отримала чотири номінації, включаючи номінації на найкращий альбом, найкращу виконавицю та найкращу пісню для “Easy On Me”.
Наразі її основним конкурентом є співак і автор пісень Сема Фендер – він також номінований на нагороду за найкращий альбом року.
У міжнародній категорії виконавців Doja Cat, Олівія Родріго, Біллі Айліш і Lil Nas X номіновані на дві нагороди – усі вони протистоять Тейлор Свіфт.
Наступного року церемонія також передбачає низку нововведень: згідно з анонсами організаторів, вони запровадять ще чотири жанрові нагороди: альтернативний/роковий виступ, хіп-хоп/грайм/реп, танцювальний та поп/R’n’B виконавець.
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- У листопаді британська співачка Adele презентувала нову пісню “To Be Loved”.
- У середині жовтня Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років. Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.