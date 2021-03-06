Співачка Адель юридично завершила процес розлучення з Саймоном Конеккі. Пара прожила в шлюбі сім років.

Про це повідомляє Entertainment Tonight.

Процес розлучення подружжя тривав 2,5 року. Напередодні суддя підписав мирову угоду по справі. При цьому, пара поділила майно через посередників ще в січні.

Адель і Саймон заявили про розлучення у квітні 2019 року. У вересні співачка офіційно подала на розлучення.

Оскільки між подружжям не було шлюбного контракту, вони ділили все спільно нажите майно. Статки Адель оцінили в 180 мільйонів доларів, тож подружжя погодилося розділити майно на кілька частин. Кому яка частина відійшла – не повідомляється.

Важливо, що подружжя зберегло рівні права опіки над сином Анджело (8 років). У Конеккі є дочка від попереднього шлюбу.