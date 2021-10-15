Британська співачка Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років.

Ролик з’явився на YouTube-каналі співачки.

Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.

Музичне відео – це демонстрація емоційної балади про силу відновлення і засвоєння уроків після розчарування в коханні. Режисером кліпу виступив Хав’єр Долан.

За вісім годин Easy On Me подивилися вже понад 13 мільйонів разів.

Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.