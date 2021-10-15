Ролик з’явився на YouTube-каналі співачки.
Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.
Музичне відео – це демонстрація емоційної балади про силу відновлення і засвоєння уроків після розчарування в коханні. Режисером кліпу виступив Хав’єр Долан.
За вісім годин Easy On Me подивилися вже понад 13 мільйонів разів.
Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.
- Нагадаємо, британська співачка Адель оголосила про повернення у музику після шестирічної перерви.
- Напередодні виходу синглу Адель дала інтерв’ю британському та американському журналам Vogue та стала першою зіркою двох номерів журналу одночасно.
- В інтерв’ю вона розповіла про розлучення, схуднення та нове кохання.