Адель показала блупер-відео зі зніманння кліпу на трек Easy On Me

Ролик з’явився на Youtube-каналі співачки.
У майже двохвилинному кліпі зібрано кумедні моменти зі знімань. Зокрема, у ролику можна побачити, як Адель обмінюється жартами з членами знімальної команди та вдає серйозний вираз обличчя, коли в неї летять аркуші паперу.
У середині жовтня Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років. Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.
Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.
- Нагадаємо, британська співачка Адель оголосила про повернення у музику після шестирічної перерви.
- Напередодні виходу синглу Адель дала інтерв’ю британському та американському журналам Vogue та стала першою зіркою двох номерів журналу одночасно.
- В інтерв’ю вона розповіла про розлучення, схуднення та нове кохання.