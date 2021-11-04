Адель показала блупер-відео зі зніманння кліпу на трек Easy On Me

Ролик з’явився на Youtube-каналі співачки.

У майже двохвилинному кліпі зібрано кумедні моменти зі знімань. Зокрема, у ролику можна побачити, як Адель обмінюється жартами з членами знімальної команди та вдає серйозний вираз обличчя, коли в неї летять аркуші паперу.

У середині жовтня Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років. Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.