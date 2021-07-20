Про це повідомляє видання Just Jared.
Річ Пол – баскетбольний агент.
“Агент Леброна Джеймса прийшов на гру зі своєю обраницею. Певно, він зустрічається зі співачкою Адель”, – сказав в подкасті Брайан Вінхорст, журналіст спортивних каналів.
Інсайдер видання E! сказав, що в пари романтичні відносини, а інший сказав, що вони просто прийшли на гру разом.
Для виходу Адель надягнула чорні штани і чорний топ, поверх чорно-біле пальто. На ногах були чорні босоніжки на підборах.
Ходять чутки, що у співачки роман з ексбойфрендом Наомі Кемпбелл – репером Skepta.
- Британська співачка Адель потішила фанатів новою світлиною. Цього разу зірка вдягнула футболку збірної Англії з футболу та подякувала їм за видовищну гру.