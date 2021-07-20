Британська співачка Адель днями відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Вона була разом зі спортивним агентом Річем Полом, з яким їй відразу приписали романтичні стосунки.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Річ Пол – баскетбольний агент.

“Агент Леброна Джеймса прийшов на гру зі своєю обраницею. Певно, він зустрічається зі співачкою Адель”, – сказав в подкасті Брайан Вінхорст, журналіст спортивних каналів.

Інсайдер видання E! сказав, що в пари романтичні відносини, а інший сказав, що вони просто прийшли на гру разом.

Для виходу Адель надягнула чорні штани і чорний топ, поверх чорно-біле пальто. На ногах були чорні босоніжки на підборах.

Ходять чутки, що у співачки роман з ексбойфрендом Наомі Кемпбелл – репером Skepta.