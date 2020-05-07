Британська співачка Адель вперше за чотири місяці опублікувала нове фото в своєму Instagram і вразила фанатів своєю фігурою.

5 травня Адель відзначала свій 32-й день народження. У коментарі до нового фото співачка подякувала всім за привітання та любов.

“Велике спасибі вам за вашу любов у цей день народження. Сподіваюся, ви перебуваєте в безпеці в цей божевільний час. Я хотіла б подякувати всім, хто першим зіткнувся з вірусом, а також людям з життєво важливими зараз професіями, які рятують наші життя. Ви дійсно наші ангели-хранителі!” – написала вона.

На знімку Адель позує в чорній міні-сукні й туфлях на підборах на тлі рамки, прикрашеної квітами.

Підписники співачки були шоковані такими змінами, вони наголошували на тому, що Адель неможливо впізнати, що вона дуже змінилася і висловлювали своє захоплення.