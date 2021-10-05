Про це вона повідомила в Instagram.
Співачка поділилася 20-секундним тизером на пісню “Easy on Me”. На чорно-білих кадрах Адель вставляє в автомагнітолу касету з надписом “Easy on Me”. Потім лунає фортепіано, автівка рушає, а вітер розносить листки з нотами.
Очікується, що трек стане частиною довгоочікуваного четвертого альбому Адель під назвою “30”, який вийде в кінці 2021 року.
Вже сьогодні у різних містах світу з’явилися загадкові білборди з числом 30. Шанувальники співачки зробили висновки, що це рекламна кампанія її наступної платівки.
Рекламні щити з’явилися в Лондоні, Нью-Йорку і Парижі.
Усі свої альбоми Адель називала цифрою, що відповідала її віку на момент виходу. Ймовірно, що над цим альбомом вона працювала три роки.
У липні Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.
- Британська співачка Адель потішила фанатів новою світлиною. Цього разу зірка вдягнула футболку збірної Англії з футболу та подякувала їм за видовищну гру.