Британська співачка Адель повертається у музику після шестирічної перерви. Зірка оголосила, що її новий сингл “Easy on Me” вийде 15 жовтня.

Про це вона повідомила в Instagram.

Співачка поділилася 20-секундним тизером на пісню “Easy on Me”. На чорно-білих кадрах Адель вставляє в автомагнітолу касету з надписом “Easy on Me”. Потім лунає фортепіано, автівка рушає, а вітер розносить листки з нотами.

Очікується, що трек стане частиною довгоочікуваного четвертого альбому Адель під назвою “30”, який вийде в кінці 2021 року.

Вже сьогодні у різних містах світу з’явилися загадкові білборди з числом 30. Шанувальники співачки зробили висновки, що це рекламна кампанія її наступної платівки.

Рекламні щити з’явилися в Лондоні, Нью-Йорку і Парижі.

Усі свої альбоми Адель називала цифрою, що відповідала її віку на момент виходу. Ймовірно, що над цим альбомом вона працювала три роки.

У липні Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.